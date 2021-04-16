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即市新聞

16/04/2021 09:18

【反壟斷】阿里、閱文等第三批十家公司發布依法合規經營承諾

　　《經濟通通訊社１６日專訊》市場監管總局近日會同中央網信辦、稅務總局召開了互聯網平
台企業行政指導會，針對平台經濟領域存在的強迫實施「二選一」等突出問題，明確要求各互聯
網平台企業在一個月內全面自檢自查，逐項徹底整改。市場監管總局１４日、１５日集中公布了
與會互聯網平台企業《依法合規經營承諾》（第一批、第二批）。今日，集中公布與會互聯網平
台企業《依法合規經營承諾》（第三批），涉及包括愛奇藝、貝殼找房、當當網、多點、去哪兒
網、搜狗、５８同城、餓了麼、閱文（００７７２）、阿里巴巴（０９９８８）、貝貝網十家等
公司。

＊阿里：全面規範企業競爭行為，不斷完善消費者權益保障機制＊

　　阿里巴巴表示，嚴格依照《反壟斷法》、《電子商務法》、《網絡交易監督管理辦法》等相
關法律規範，加強合規體系和治理體系建設。全面規範企業競爭行為，不實施「二選一」、協議
壟斷等排除、限制市場競爭行為；依法進行經營者集中申報；不利用技術手段、平台規則和數據
、算法等手段實施不正當競爭和不正當價格行為，依法規範廣告經營活動，共同營造公平、有序
、開放的市場競爭環境。　
　　與此同時，不斷完善消費者權益保障機制，規範平台及平台內商家經營行為，保護消費者的
知情權、公平交易權、自由選擇權等各項合法權益，不非法收集和濫用消費者個人信息。在為平
台內商家提供更為優質和多元的服務同時，不斷降低中小商家的平台經營門檻等。（ｗｌ）

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