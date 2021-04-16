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即市新聞

16/04/2021 13:00

《神州縱橫－凌昆》中美基建差距將拉大

　　《神州縱橫》拜登繼承並發揚了特朗普的強硬反華政策，令中美關係持續惡化。美方出台遏
制措施已常態化，中方除要加大還擊力度外，也應更注重強化與美經濟科技競爭能力。
　
＊美國搞基建財力不足＊
　
　　最新一輪打壓行動包括國會兩黨提出「２０２１戰略競賽法案」，廣被視為全面對抗中國的
方案。在軍事上美軍更頻繁進入台海南海，並在東海舉行美日軍演，和舉行美日澳印法五國海上
集演以震懾中國。對台海則啟動新的放寬交往方案，台方更視此為台美關係展開新頁。在抗疫上
美國聯合１３國質疑世衛的中國報告。在科技上美國再把７家中國超級電腦企業納入禁制清單。
類似措施相信陸續有來，對此中國除應把必要的反擊常態化外，更根本者是加大增強競爭力的行
動。在基建上美國要追趕中國看來很心急也有決心，交通部長指不滿意中國人享受比美國更好的
基建，美國基建要由排名世界１３升上第一。可惜豪言壯語掩蓋不了中美基建的巨大差距，拜登
及其他官員指出，中國基建投入多美國的幾倍，也超過歐盟及美國總和。制約美國的首先是財力
問題尤其是公共財政。有美國專業估計指單是維修改造現有的老舊基建便需近５萬億美元，拜登
的８年投２萬億方案有多少能用於彌補基建資金缺口？二戰後艾森豪總統的全美高速公路建設計
劃曾成世界典範，但今天該體系已老化且里程嚴重不足，筆者前年旅遊美國西岸三州便有親身體
會。
　
＊中國基建優勢多＊
　
　　但財力不足並非美國基建的唯一制約及中美基建間的唯一差距。中國的優勢還在於建造技術
、人才、設備及物資等多方面。中國有多項建告技術創新，擁有多個橋樑，墜洞及其他方面的業
界記錄。中國生產了大量基建所需物資，如鋼材產量便佔世界一半，超過歐美日總和很多。但至
為關鍵者是建造設備生產不單量大，還有不少創新，能生產世界領先的重要設備，如直徑最大的
盾式控進機和最大的控沉船等。建造港珠澳大橋時，便出動了世界最大浮吊「振華３０」，把一
節６０００噸的海壆組件吊起放入海中，無此浮吊該項目難以建成。美國稱要開展民主國家的
「一帶一路」建設，但從市場經濟角度看難與中國競爭。美國基建要追趕中國，沒有中國助力也
將事倍功半。展望未來中美基建的差距還可能拉大：（一）中國建成時速６００公里磁浮高鐵將
成世界交通史的新里程碑。（二）在５Ｇ移動電訊上，西方還在努力掌握技術及建網，中國發展
重點已轉到廣泛的應用上，量子通訊網建設也要超步。（三）美國大量舊式核電站將須由三代新
站替補及升級，但只有中國在這方面掌握全面的建造能力。《資深評論員　凌昆》

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