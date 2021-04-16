【人行操作】人行１００億逆回購利率持平，本周全口徑放水６百億

《經濟通通訊社１６日專訊》人民銀行公布，今日進行的１００億元７天期逆回購中標利率

持平，為２﹒２％。人行已連續３４天開展１００億元的逆回購，且是第１０３日開展逆回購。

公開市場今日有１００億元逆回購到期，即今日零投放零回籠。

本周共進行５００億元逆回購以及１５００億元中期借貸便利（ＭＬＦ），全口徑淨投放

６００億元。（ａｃ）

