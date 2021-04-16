《經濟通通訊社１６日專訊》人民銀行公布，今日進行的１００億元７天期逆回購中標利率
持平，為２﹒２％。人行已連續３４天開展１００億元的逆回購，且是第１０３日開展逆回購。
公開市場今日有１００億元逆回購到期，即今日零投放零回籠。
本周共進行５００億元逆回購以及１５００億元中期借貸便利（ＭＬＦ），全口徑淨投放
６００億元。（ａｃ）
16/04/2021 09:28
【人行操作】人行１００億逆回購利率持平，本周全口徑放水６百億
《經濟通通訊社１６日專訊》人民銀行公布，今日進行的１００億元７天期逆回購中標利率
持平，為２﹒２％。人行已連續３４天開展１００億元的逆回購，且是第１０３日開展逆回購。
公開市場今日有１００億元逆回購到期，即今日零投放零回籠。
本周共進行５００億元逆回購以及１５００億元中期借貸便利（ＭＬＦ），全口徑淨投放
６００億元。（ａｃ）
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