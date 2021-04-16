《經濟通通訊社１６日專訊》美國財政部周四（１５日）披露，中國今年２月增持美國國債
９０億美元至１﹒１萬億美元，創２０１９年７月以來最高水平。
中國已連續第４個月吸納美債，為２０１７年以來最長的連續吸納月數。市場人士分析，期
內中國貨品出口額上升，外匯增加，所以中國有需要增持美國債券。
日本持有的美債規模增加２５４億美元至１﹒２５８萬億美元，仍是海外美債最大持有國，
中國則為第二大持有國。（ｅｙ）
16/04/2021 08:36
【大國博弈】中國２月增持美債至１﹒１萬億美元，創逾一年半高
《經濟通通訊社１６日專訊》美國財政部周四（１５日）披露，中國今年２月增持美國國債
９０億美元至１﹒１萬億美元，創２０１９年７月以來最高水平。
中國已連續第４個月吸納美債，為２０１７年以來最長的連續吸納月數。市場人士分析，期
內中國貨品出口額上升，外匯增加，所以中國有需要增持美國債券。
日本持有的美債規模增加２５４億美元至１﹒２５８萬億美元，仍是海外美債最大持有國，
中國則為第二大持有國。（ｅｙ）
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