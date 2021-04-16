《經濟通通訊社１６日專訊》市監總局會同中央網信辦、稅務總局日前召開互聯網平台企業
行政指導會，明確要求各互聯網平台企業在一個月內全面自檢自查，逐項徹底整改。
市監總局認證監管司司長劉衛軍接受採訪時表示，將根據反壟斷法的規定，加大重大案件的
查辦力度；進一步提升反壟斷監管的能力和水平，健全反壟斷的治理體系，增強反壟斷的治理能
力，增強監管的權威性。（ｅｙ）
16/04/2021 08:49
【反壟斷】市監總局：將加大反壟斷重大案件查辦力度
《經濟通通訊社１６日專訊》市監總局會同中央網信辦、稅務總局日前召開互聯網平台企業
行政指導會，明確要求各互聯網平台企業在一個月內全面自檢自查，逐項徹底整改。
市監總局認證監管司司長劉衛軍接受採訪時表示，將根據反壟斷法的規定，加大重大案件的
查辦力度；進一步提升反壟斷監管的能力和水平，健全反壟斷的治理體系，增強反壟斷的治理能
力，增強監管的權威性。（ｅｙ）
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