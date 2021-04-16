《經濟通通訊社１６日專訊》據外媒引述羅馬尼亞國會議員指，羅馬尼亞政府已批准一項法
案，禁止華為以至於其他中國企業參與該國５Ｇ網絡發展，該法案可能於未來幾周在議會獲得通
過。法案通過後，預計愛立信和諾基亞將能成為該國５Ｇ設備的供應商。（ｅｙ）
16/04/2021 09:03
【華為風波】羅馬尼亞政府推法案禁華企參與該國５Ｇ建設
《經濟通通訊社１６日專訊》據外媒引述羅馬尼亞國會議員指，羅馬尼亞政府已批准一項法
案，禁止華為以至於其他中國企業參與該國５Ｇ網絡發展，該法案可能於未來幾周在議會獲得通
過。法案通過後，預計愛立信和諾基亞將能成為該國５Ｇ設備的供應商。（ｅｙ）
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