【聚焦人幣】標普：中國債市將吸引外資流入，惟市場仍不夠透明

《經濟通通訊社１６日專訊》標普發表名為《中國境內債市是國際投資者的最後一片藍海》

的報告稱，高達１７﹒４萬億美元的債市總存量，超過同等美元債１００個基點以上的實際收益

率，與全球資產之間較低的關聯度，都說明了中國境內債券市場的潛力。

但在這個規模居於世界前列的市場，外資持有部分目前僅佔３％左右。標普預計，中國大力

開放境內債券市場的措施將會吸引外資較大規模流入。假定到２０３０年境外投資者持有中國境

內債券的比例上升至１０％左右，那麼就相當於屆時外資持有規模將達到４萬億到５萬億美元。

但報告認為，外資進入時，所面對的將是一個不夠透明的市場。大部分外資基金管理公司都

沒有全面覆蓋其中的六千多家發行人，而且境內信用評級對信用風險的區分十分有限，８０％以

上非金融企業發行人的評級都在「ＡＡ」或以上。有一些定性概念是投資者必須釐清的，比如政

府對國有企業的支持程度。總結下來，這是一個巨大的、不夠透明的、多頭管理的、以政府和國

企發行人為主的市場。



＊中國債券市場開放屬於人民幣國際化改革的一部分＊



標普全球評級信用分析師韓煦指出，中國境內市場發行人所發債券的期限往往短於美國、歐

洲或其他市場的債券。整體較短的期限很大程度上緣於銀行和其他金融機構發行的債券。今年到

期的債券中，金融機構發行的債券佔了較大比例。

韓煦稱，中國債券市場開放屬於人民幣國際化、擴大境內市場資金來源、提高資金配置效率

整體改革的一部分。雖然資本賬戶受管制、銀行處於金融系統中心地位的中國金融市場模式可能

會保留下去，但預計這種模式也會逐步進化。（ｗｌ）

