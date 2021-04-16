【數據解讀】摩根資管：中國經濟增長回歸正常，短期有通脹壓力

《經濟通通訊社１６日專訊》國家統計局公布，今年首季ＧＤＰ同比增１８﹒３％，略遜市

場預期增１９％，但創下紀錄新高。摩根資產管理環球市場策略師朱超平評論指，由於低基數效

應從２０２０年第三季度經濟復甦開始消失，今年一季度ＧＤＰ環比增速為０﹒６％。環比增速

有更好的指引作用，顯示中國經濟增長已從疫情中回歸正常。同時，數據顯示，隨著服務業持續

復甦，此次經濟增長比起往季更為廣泛和均衡。

報告認為，由於低基數效應，３月製造業和固定資產投資的同比增速同樣處在高位。但是高

速增長的勢頭正在逐漸減弱，表明未來數月的經濟增長路徑會趨向正常化。值得關註的重點是消

費數據，３月消費數據較之前月份持續改善。與之相比，隨著政策正常化，基礎建設投資對經濟

增長的貢獻可能會逐漸降低。



＊貨幣和財政政策有望回到更中性立場＊



再看外部因素，中國進出口的強勁勢頭仍在持續。由於今年第一季度的限制出行及隔離等防

疫措施，製造業在本該停工的農歷新年期間一反常態開足馬力，滿足環球消費者和企業的需求。

這也造成了一季度製造業和出口反季節性的增長態勢。同時值得註意的是，由於石油，金屬及半

導體芯片價格的上漲，一季度進口也錄得較平時更為強勁的勢頭。這可能會在短期內給經濟帶來

通脹壓力。

在政策方面，貨幣和財政政策有望回到更中性立場，但是會保留一些針對性刺激措施以支持

中小型企業。在去年第一季信貸大幅擴張後，國內流動性應該會趨向平衡，監管部門可能會採取

更多措施為房地產市場降溫，並調控槓桿率。同時財政紀律也會被加強，引起地方政府融資和基

建投資的放緩。



＊經濟刺激前景緩和抑制股市估值＊



值得註意的是，Ａ股近期表現乏善可陳，顯示投資者預期企業盈利在近期的漲勢後將回到正

常區間。另外經濟刺激前景緩和，也抑制了股市估值的上升。這種投資環境中，投資者需要更加

關註投資標的的質素和長期增長潛力。隨著中國經濟增長維持正軌，我們繼續看好科技、消費和

金融服務行業的龍頭企業。（ｗｌ）

