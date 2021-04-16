【數據解讀】光大銀行：預計內地經濟今年三季度恢復至疫前水平

《經濟通通訊社１６日專訊》中國今年首季ＧＤＰ為２４９３１０億元（人民幣．下同），

同比增１８﹒３％，創下１９９２年以來的最高季度經濟增速，亦是自２０１１年第二季以來，

季度同比增速首次達到兩位數，但仍略遜市場預期的增１９％。另值得留意的是，首季ＧＤＰ按

季增長０﹒６％，比起去年第四季的環比增長２﹒６％而言，呈放緩趨勢。

光大銀行金融市場分析師周茂華表示，一季度ＧＤＰ環比增長０﹒６％，繼續保持擴張；同

時，社會零售銷售、固定資產投資動能繼續增強，主要是國內疫情受控，居民就業收入持續改善

，民眾外出活動信心和意願持續增強；加之政策支持，企業盈利改善，帶動投資需求擴張，經濟

活動持續回暖，內需動能增強。



＊經濟數據近兩年均值距離２０１９年同期仍有差距＊



不過，一季度各項宏觀指標近兩年均值，距離２０１９年同期仍有差距，一季度ＧＤＰ同比

兩年均值５﹒０％（２０１９年同期ＧＤＰ同比７﹒４％）；一季度社會零售銷售４﹒２％，仍

不及２０１９年同期９﹒５％；一季度固定資產投資同比兩年均值２﹒１％，不及２０１９年６

﹒３％。主要是全球疫情超預期衝擊，截至目前全球疫情尚未完全受控，防疫常態化等，經濟復

蘇不平衡，部分行業尚未擺脫疫情拖累，經濟完全恢復仍需要一個過程。

從趨勢看，國內經濟仍將延續良好恢復態勢。一是國內疫情受控，托底政策支持，內需動能

持續恢復；二是海外疫情影響趨緩，加之不斷加碼強刺激政策，利好外需表現。從國內內需恢復

進度看，預計國內經濟在三季度恢復至疫情前水平。（ｗｌ）

