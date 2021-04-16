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16/04/2021 14:11

【數據解讀】交行：下階段經濟更依賴需求帶動，貨幣趨向略收緊

　　《經濟通通訊社１６日專訊》中國今年首季ＧＤＰ同比增１８﹒３％，創下１９９２年以來
的最高季度經濟增速，亦是自２０１１年第二季以來，季度同比增速首次達到兩位數，但仍略遜
市場預期的增１９％。另值得留意的是，首季ＧＤＰ按季增長０﹒６％，比起去年第四季的環比
增長２﹒６％而言，呈放緩趨勢。
　　交通銀行金融研究中心高級研究員劉學智指出，從各個維度看，經濟改善勢頭強勁，二季度
之後還會延續，但也有新變化，生產端擴張空間有限，但需求端，之前受疫情衝擊較大的消費有
恢復空間，而投資方面，除了順周期增長外，今年正值「十四五」開局之年，新項目上馬較多，
下階段更依賴需求帶動。

＊出口高增速未必長久持續，財策仍積極＊

　　此外，全球疫情趨於好轉，全球經濟恢復背景下，中國出口預計平穩增長，但受替代效應減
退影響，高增速未必能長久持續。受基數影響，預計中國二季度增速會將下降，全年呈現逐季增
速回落，四季度降至６％的潛在增速。
　　報告認為，政策總基調不用調整，延續穩定性，不轉急彎。經濟恢復後，貨幣政策刺激力度
不用那麼大，且最近價格上漲趨勢明顯，特別是工業產品價格，也會對貨幣政策帶來穩物價需求
，整體流動性平穩，貨幣趨向於略緊。但財政政策力度不會影響，仍將保持一定積極力度。（ｗ
ｌ）

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