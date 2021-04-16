《經濟通通訊社１６日專訊》國資委秘書長、新聞發言人彭華崗今日在發布會上介紹，一季
度中央企業累計完成固定資產投資（不含房地產）４９７８﹒９億元（人民幣．下同），同比增
長３６﹒５％，較２０１９年同期增長２９﹒７％，兩年平均增長１３﹒９％。
３月當月，中央企業完成固定資產投資１９１４﹒４億元，同比增長１２﹒９％，比
２０１９年３月增長１７﹒５％。（ｗｌ）
16/04/2021 15:33
【聚焦數據】國資委：首季央企完成固定資產投資同比增３６﹒５％
《經濟通通訊社１６日專訊》國資委秘書長、新聞發言人彭華崗今日在發布會上介紹，一季
度中央企業累計完成固定資產投資（不含房地產）４９７８﹒９億元（人民幣．下同），同比增
長３６﹒５％，較２０１９年同期增長２９﹒７％，兩年平均增長１３﹒９％。
３月當月，中央企業完成固定資產投資１９１４﹒４億元，同比增長１２﹒９％，比
２０１９年３月增長１７﹒５％。（ｗｌ）
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