【聚焦數據】國資委：首季央企完成固定資產投資同比增３６﹒５％

《經濟通通訊社１６日專訊》國資委秘書長、新聞發言人彭華崗今日在發布會上介紹，一季

度中央企業累計完成固定資產投資（不含房地產）４９７８﹒９億元（人民幣．下同），同比增

長３６﹒５％，較２０１９年同期增長２９﹒７％，兩年平均增長１３﹒９％。

３月當月，中央企業完成固定資產投資１９１４﹒４億元，同比增長１２﹒９％，比

２０１９年３月增長１７﹒５％。（ｗｌ）

