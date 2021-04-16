【聚焦數據】首季ＧＤＰ增１８﹒３％破紀錄，惟略遜預期環比放緩

《經濟通通訊社１６日專訊》國家統計局公布，今年首季ＧＤＰ為２４９３１０億元人民幣

，同比增１８﹒３％，創下１９９２年以來的最高季度經濟增速，亦是自２０１１年第二季以來

，中國ＧＤＰ季度同比增速首次達到兩位數，但仍略遜市場預期的增１９％。另值得留意的是，

首季ＧＤＰ按季增長０﹒６％，比起去年第四季的環比增長２﹒６％而言，呈放緩趨勢。



＊統計局：１８﹒３％增速受不可比因素影響＊



中國首季經濟增長強勁市場並不意外，因為去年第一季中國多地爆發新型冠狀病毒疫情，季

內經濟生產及消費活動陷入停頓，導致當季ＧＤＰ較２０１９年同期衰退６﹒８％。和２０１９

年首季比較，今年首季經濟比兩年前增長１０﹒３％，即兩年平均增幅為５％。

統計局解讀指，第一季ＧＤＰ雙位數增長，受上年較低基數、員工就地過年工作日有所增加

等不可比因素影響，數據環比增長及兩年平均增長，表明經濟穩定恢復。

統計局新聞發言人劉愛華在發布會表示，首季中國經濟運行穩中加固、穩中向好，生產需求

擴大市場活力提升，就業物價穩定，民生保障有力，國民經濟開局良好。但她同時指出，全球疫

情仍在蔓延，國際環境錯綜複雜，具有較強的不確定不穩定性；國內經濟恢復的基礎還不牢固，

長期存在的結構性矛盾依然凸顯，發展中又出現一些新情況新問題。劉愛華指，中國下一步將保

持宏觀政策連續性穩定性可持續性，深化改革開放創新，保持經濟運行在合理區間，扎實推動經

濟高質量發展。



＊摩通：經濟增長正常化 出口增長強勁反季節＊



摩根資產管理環球市場策略師朱超平解讀數據指，ＧＤＰ環比增長顯示中國經濟增長已從疫

情中回歸正常，且隨著服務業持續復蘇，此次經濟增長比起往季更為廣泛和均衡。朱超平指出，

製造業和固定資產投資高速增長的勢頭正在逐漸減弱，表明未來數月的經濟增長路徑會趨向正常

化，而消費數據則較之前月份持續改善。

從外部因素來看，朱指季內製造業在農歷新年期間一反常態開足馬力，滿足環球消費者和企

業的需求，造成製造業和出口反季節性的增長態勢，但注意石油，金屬及半導體晶片價格的上漲

，可能會在短期內給經濟帶來通脹壓力。

在政策方面，朱指貨幣和財政政策有望回到更中性立場，但是會保留一些針對性刺激措施以

支持中小型企業。在去年第一季信貸大幅擴張後，國內流動性應該會趨向平衡，監管部門可能會

采取更多措施為房地產市場降溫，並調控槓桿率。同時財政紀律也會被加強，引起地方政府融資

和基建投資的放緩。



＊工業數據遜預期，消費零售數據強勁＊



國家統計局亦一併發布其他經濟數據。今年３月工業增加值增１４﹒１％，遜於市場預期增

１７﹒２％，環比增長０﹒６％。首季工業增加值增２４﹒５％，環比增２﹒０１％；兩年平均

增長６﹒８％。

３月社會消費品零售總額３５４８４億元（人民幣．下同），增３４﹒４％，大幅優於預期

的增２８％，比１－２月份加快０﹒４個百分點，兩年則平均增長６﹒３％。首季社會消費品零

售總額１０５２２１億元，增３３﹒９％，環比增１﹒８６％，兩年平均增４﹒２％。

首季全國固定資產投資增２５﹒６％，略好預期增２５％，環比增２﹒０６％，兩年平均增

２﹒９％。其中３月固定資產投資比上月環比增長１﹒５１％。分領域看，一季度基礎設施投資

同比增長２９﹒７％，兩年平均增長２﹒３％；製造業投資同比增長２９﹒８％，兩年平均下降

２％。

首季全國房地產開發投資２７５７６億元，同比增長２５﹒６％；比２０１９年同期增長

１５﹒９％，兩年平均增長７﹒６％。其中，住宅投資２０６２４億元，增長２８﹒８％；商品

房銷售額３８３７８億元，同比增長８８﹒５％；比２０１９年同期則增長４１﹒９％，兩年平

均增長１９﹒１％。

全國３月城鎮調查失業率５﹒３％。比２月下降０﹒２個百分點，比上年同期下降０﹒６個

百分點。

另外，首２月全國規模以上工業利潤總額１１１４０億元，同比增１﹒７９倍，兩年平均增

３１﹒２％；規模以上工業企業營業收入利潤率為６﹒６％，比去年同期提高３﹒１５個百分點

。（ｅｙ）

