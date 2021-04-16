【聚焦數據】內地３月社會消費品零售總額增３４﹒２％，優預期

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》國家統計局公布，３月社會消費品零售總

額３５４８４億元（人民幣．下同），增３４﹒４％，大幅優於預期增２８％，比１－２月份加

快０﹒４個百分點，兩年平均增長６﹒３％。

首季社會消費品零售總額１０５２２１億元，增３３﹒９％，環比增１﹒８６％，兩年平均

增４﹒２％。

按經營單位所在地分，一季度城鎮消費品零售額９１３４５億元，同比增長３４﹒６％，兩

年平均增長４﹒３％；鄉村消費品零售額１３８７５億元，同比增長２９﹒４％，兩年平均增長

３﹒２％。



＊首季體育娛樂用品、通訊器材類商品同比均增長逾四成＊



按消費類型分，餐飲收入１０５９６億元，同比增長７５﹒８％，兩年平均下降１％；商品

零售９４６２５億元，同比增長３０﹒４％，兩年平均增長４﹒８％。

從商品類別看，一季度限額以上單位商品零售額中，１８個商品類別同比增速均超１０％，

其中體育娛樂用品類和通訊器材類商品同比分別增長４５﹒２％、４２﹒４％，兩年平均分別增

長１７﹒４％、１７﹒１％。全國網上零售額２８０９３億元，同比增長２９﹒９％，兩年平均

增長１３﹒５％。其中，實物商品網上零售額２３０６７億元，同比增長２５﹒８％，兩年平均

增長１５﹒４％；佔社會消費品零售總額的比重為２１﹒９％，比１－２月份提高１﹒２個百分

點。

