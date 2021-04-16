【聚焦數據】首季全國固定資產投資增２５﹒６％，略好預期

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》國家統計局公布，首季全國固定資產投資

增２５﹒６％，略好預期增２５％，環比增２﹒０６％，兩年平均增２﹒９％。其中，３月固定

資產投資比上月環比增長１﹒５１％。

分領域看，一季度基礎設施投資同比增長２９﹒７％，兩年平均增長２﹒３％；製造業投資

同比增長２９﹒８％，兩年平均下降２％。



＊高技術製造業投資增長４１﹒６％＊



分產業看，第一產業投資同比增長４５﹒９％，兩年平均增長１４﹒８％；第二產業投資同

比增長２７﹒８％，兩年平均下降０﹒３％；第三產業投資同比增長２４﹒１％，兩年平均增長

４％。

民間投資同比增長２６％，兩年平均增長１﹒７％。高技術產業投資同比增長３７﹒３％，

兩年平均增長９﹒９％；其中高技術製造業和高技術服務業投資同比分別增長４１﹒６％、

２８﹒６％，兩年平均分別增長１０﹒７％、８﹒２％。

高技術製造業中，醫療儀器設備及儀器儀表製造業、計算機及辦公設備製造業投資同比分別

增長５０％、４９﹒５％，兩年平均分別增長９﹒１％、２４﹒２％；高技術服務業中，檢驗檢

測服務業、研發設計服務業投資同比分別增長５５﹒７％、４８﹒２％，兩年平均分別增長

１４﹒８％、２１﹒５％。社會領域投資同比增長３１﹒７％，兩年平均增長９﹒６％；其中衛

生、教育投資同比分別增長５０﹒９％、２７％，兩年平均分別增長２２﹒３％、１０﹒４％。

