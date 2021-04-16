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16/04/2021 10:00

【聚焦數據】全國３月城鎮調查失業率５﹒３％，較２月下降

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》國家統計局公布，全國３月城鎮調查失業
率５﹒３％。比２月下降０﹒２個百分點，比上年同期下降０﹒６個百分點。本地戶籍人口調查
失業率為５﹒３％，外來戶籍人口調查失業率為５﹒４％。１６－２４歲人口、２５－５９歲人
口調查失業率分別為１３﹒６％、４﹒８％。
　　３月，３１個大城市城鎮調查失業率為５﹒３％，比２月份下降０﹒２個百分點。
　　３月全國企業就業人員周平均工作時間為４６﹒９小時，比２月份增加０﹒６小時。一季度
末，農村外出務工勞動力總量１７４０５萬人。

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