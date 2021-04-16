《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》國家統計局公布，首２月全國規模以上工
業利潤總額１１１４０億元人民幣，同比增１﹒７９倍，兩年平均增３１﹒２％。
規模以上工業企業營業收入利潤率為６﹒６％，比２０２０年１－２月份提高３﹒１５個百
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16/04/2021 10:00
【聚焦數據】首２月全國規模以上工業利潤總額增１﹒７９倍
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》國家統計局公布，首２月全國規模以上工
業利潤總額１１１４０億元人民幣，同比增１﹒７９倍，兩年平均增３１﹒２％。
規模以上工業企業營業收入利潤率為６﹒６％，比２０２０年１－２月份提高３﹒１５個百
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