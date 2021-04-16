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16/04/2021 12:48

【ＦＯＣＵＳ】需求側加速撐ＧＤＰ，慎防物價「小碎步」上漲

　　【ＦＯＣＵＳ】從破天荒到創紀錄。相隔一年，中國首季ＧＤＰ從去年的按年跌６﹒８％，
反轉為按年飆１８﹒３％；其中，３月社會消費品零售及工業增加值表現，一個大勝預期、一個
大失預期，顯示需求側加速追趕供給側。加上國務院金融委近日提及「要保持物價基本穩定，特
別是關注大宗商品價格走勢」，物價「小碎步」式上漲壓力不容小覷。

＊３月消費表現大勝市場預期＊

　　國家統計局周五（１６日）揭盅重磅數據，首季ＧＤＰ一如預期創歷史最高紀錄，錄按年飆
１８﹒３％（預期：１９％）。剔除低基數效應，增長實際屬回歸正軌（兩年平均增５％），且
環比增速從上季的３﹒２％顯著減慢至０﹒６％，或部分反映刺激政策減碼後，國內經濟恢復基
礎仍不牢固。
　　分項看，需求側加速追趕供給側，可謂是今次數據發布的最大亮點。位於需求側的消費，３
月錄按年增３４﹒２％，不單略高於首２月的３３﹒８％，更大勝市場預期的２８％。與之相比
，位於供給側的工業增加值、固定資產投資，表現雙雙遜預期。

＊供給端臨收水及ＰＰＩ制約＊

　　按統計局的說法，消費穩步提升是由居民收入改善帶動。首季居民收支數據就顯示，城鎮居
民的經營淨收入、財產淨收入增速，大幅跑贏工資性收入，其中財產淨收入更是農村居民的８倍
，背後或是樓市股市財富效應。
　　那麼，一邊是貨幣政策逐步收水（社融、Ｍ２增速續降）、ＰＰＩ上升（最新錄兩年半高）
制約供給端，另一邊是消費明顯升溫（美國亦如是），結果將如何？物價「小碎步」式上漲壓力
不容小覷。就在近日，ＴＣＬ、海信、美的等多家電器商不約而同發出家電漲價通知；晨鳴、維
達、清風等紙業巨頭，同宣布上調紙漿或生活紙品價格；高端的芯片亦早已漲聲一片，會否傳導
至消費電子、汽車等終端市場備受關注。
　　而國務院金融委最新會議就指，「要保持物價基本穩定，特別是關注大宗商品價格走勢」，
加上內地因應２０６０年實現碳中和目標而迅速推進的環保減排措施，或續對鋼鐵、銅、鋁等生
產價格產生壓力。

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