《投資筆記－黃子燊》為何孳息率三成的華融短期離岸債具值博率？

《投資筆記》近日在離岸美元債券市場中，最為引人關注的事情便是四大國有資產管理公司

之一－－中國華融（０２７９９）旗下的離岸美元債價格大幅波動，令獲得惠譽Ａ級評級的華融

美元債，竟出現超過三成的最差孳息率。而對我們來說，即使把風險計算在內，如此孳息率仍然

具有一定吸引力，有關債券亦因此被放進我們的買入觀察名單中。



＊債券的背景及結構＊



讓我們先理清事件的來龍去脈。中國華融是四大國有資產管理公司之一，由財政部直接控股

５７﹒０２％，故此屬於中央直屬企業，即所謂「央企」，與國家開發銀行、中國人壽

（０２６２８）等同級，亦是最高層級的國企，其信用質素本身可被視為準國債的級數

（Ｑｕａｓｉ－Ｇｏｖｅｒｎｍｅｎｔ Ｂｏｎｄ），這亦是為何其發債時票息只是３﹒５％的

原因。而華融的境外美元債，並非由中國華融直接發行或擔保，而是由其境外的特殊目的實體（

ＳＰＶ）發行，並由中國華融的子公司，中國華融國際控股有限公司（以下簡稱「華融國際」）

提供擔保。而境內母公司則就有關債券出具維好協議（Ｋｅｅｐｗｅｌｌ Ｄｅｅｄ）。



＊債券暴跌的原因＊



那為何中國華融的債券價格會突然暴跌呢？事緣於４月１日時，於港股上市的中國華融宣布

延發業績，市場同時傳出消息，稱中國華融有機會進行重組，並剝離非核心及非盈利子公司，以

提振盈利能力，由於需時為資產估值，這亦是集團押後公布業績的其中一個原因。消息傳出後，

由於市場擔心華融國際會被剝離，而單憑華融國際，預計償還貸款能力有限，故此有關債券有機

會違約，令債價急跌。

另一方面，某些市場人士也從政治角度出發，認為華融於前董事長賴小民執掌時，有利用華

融的央企名義，從市場上低息融資，然後高息借予其他信用能力較差的企業，同時謀取個人利益

，最後令華融手上劣質資產大增。上述觀點是否屬實我們不評論，然而，持有有關觀點的人認為

，華融的債券投資人由於是低息貸款予華融，某程度上是間接鼓勵了上述事情發生，故此中央若

果「市場事，市場了」，如華融國際真的沒能力自行還債，便任由其債券違約，既不為華融的爛

攤子買單，同時令債券投資人自食苦果，也是無可厚非的事情。這種從政治角度出發的推想，也

是令市場覺得華融的剛性兌付有機會被打破，從而令債價急跌的原因。

那為甚麼我們認為相關債券仍然值博呢？主要是三個原因。



＊原因一：華融國際預期有能力履行擔保協議＊



就著華融重組一事，我們認為確有可能。但首先，我們認為華融國際持控華融於境外的核心

業務，屬於華融集團境外重要的子公司，尤其是華融國際牽涉到大量境外融資，中國華融母公司

將其剝離的機會相對較小，因為此舉將大大影響集團獲得境外美元的能力，傷害集團作為資產管

理公司的核心競爭力。而在華融最近的發債文件上，亦曾指出華融國際為集團的核心子公司，這

令有關公司被剝離的機會相對較低。

其次，退一步想，我們相信即使假設中國華融將華融國際剝離，接手的投資者╱買家亦預期

了要同時接手並償還華融國際所擔保和涉及了的債務，並將之計算進收購代價當中。始終買了一

家公司回來，然後該公司便被清盤，或要與債務人談減值（Ｈａｉｒｃｕｔ）的條件，實在是沒

有意義。

故此，我們預期由於（ｉ）華融國際短期內不會被剝離集團，（ｉｉ）即使華融國際被剝離

，新投資者亦會協助償付由其擔保的債券，故此我們預期有關債券不會違約。



＊原因二：預期中國華融將會履行維好協議＊



在上文有關債券結構的圖中，我們指出了有關債券除了有華融國際擔保外，亦有中國華融（

境內母公司）出具的維好協議。有部分人士認為，維好協議只是一個君子協議，指母公司願為有

關公司提供支持，但並沒有實質法律效力，中國政府因此會容許央企食言而肥，任由境外債券違

約。但我們並不作此想。如上文指出，中國華融是央企層級，屬中國最高層次的國企，雖然其系

統重要性不及四大國有行，但其層次是相同的。而且作為母公司的中國華融，以其經營能力及再

融資能力，絕對是有能力償還境外離岸債券。如果中國華融出具了維好協議，但卻任由境外債券

違約，那是非不能也，實不為也，這對整個中國離岸融資市場都會有相當大的打擊－如果央企出

具了維好協議都可以在有能力的情況下拒絕還款，那其他一般企業的維好協議將可說是一紙空文

。這將令不論是國企還是民企，融資成本均會急增，在中國正在全力發展經濟的此刻，我們相信

這不是中央政府樂見的。我們預期在最壞情況下，中國華融仍會履行維好協議，是我們認為有關

債券值博的第二個原因。



＊原因三：企業和前管理層的作為預計會被分開處理＊



誠然，在市場上部分論調認為，華融在早前的經營中，出現了無序擴張的情況，才有今日劣

質資產增加的結果，而債券投資人屬於間接資助了有關行為，因此「市場事，市場了」，如果華

融境外公司無力償債，任由其違約也是對債券投資人的一種懲罰。但我們估計在國內政府的角度

，企業和個人會被分開的，如何處理有關事情對國家復興最有幫助才是國內政府的核心考量。而

正如上文所述，在中國華融出具了維好協議，表達了願為發債公司提供支持的情況下，如中國華

融最終有能力而不還款，不論對中國企業離岸發債，或央企的信譽，均有一定不利的影響。在這

前提下，我們預料國內政府會將企業和前管理層的作為分開處理，不會容許債券違約。

實務操作上，我們也希望盡量避免風險，華融境外美元債於６月３日便有一隻將會到期，執

筆之時，市價較面值有接近兩成折讓，換言之，一個半月後只要不違約，投資人便有逾兩成的回

報。我們認為，一個半月內，華融國際被剝離的機會相對低，加上目前華融國際此刻應仍有一定

現金償債，故此我們認為這隻短期債券在目前的孳息率下，具有一定值博率了。

《晉裕環球資產管理投資研究部高級投資分析師 黃子燊》

