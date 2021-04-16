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16/04/2021 12:24

【新冠肺炎】尖沙咀友聯大廈１０人違反強檢令

　　《經濟通通訊社１６日專訊》港府今早７時在早前被納入強制檢測的漆咸道南３３－３５號
友聯大廈進行執法行動，至上午約９時３０分結束，共檢查了約１６０人，其中１０人違反強制
檢測公告，已向該等人士處定額罰款５０００元或發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受
檢測。（ｃｌ）

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