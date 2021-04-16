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16/04/2021 13:45

【新冠肺炎】消息：本港新增１７宗確診，６宗本地感染無源頭不明

　　《經濟通通訊社１６日專訊》消息指，本港今日（１６日）新增１７宗確診，６宗屬本地個
案，沒有源頭不明病例，衞生防護中心將不設疫情記者會。（ｃｌ）

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