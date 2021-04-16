《經濟通通訊社１６日專訊》港府宣布在９月底前完成接種ＢｉｏＮＴｅｃｈ（復必泰）疫
苗，公務員事務局局長聶德權接受《香港電台》節目訪問時指出，復必泰供應商將在６個月分批
將疫苗送港，因此時間上安排差不多，但會根據實際情況靈活調整安排。９月底後仍可在醫療場
所，進行小規模或少數量的復必泰疫苗接種。（ｃｌ）
16/04/2021 14:32
【新冠疫苗】聶德權：本港９月後仍可能提供小規模復必泰疫苗接種
《經濟通通訊社１６日專訊》港府宣布在９月底前完成接種ＢｉｏＮＴｅｃｈ（復必泰）疫
苗，公務員事務局局長聶德權接受《香港電台》節目訪問時指出，復必泰供應商將在６個月分批
將疫苗送港，因此時間上安排差不多，但會根據實際情況靈活調整安排。９月底後仍可在醫療場
所，進行小規模或少數量的復必泰疫苗接種。（ｃｌ）
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