【企業盈喜】首都創投（０２３２４）料中期轉虧為盈

《經濟通通訊社１６日專訊》首都創投（０２３２４）公布，根據對於截至３月３１日止６

個月未經審核管理帳目的初步評估及董事會目前可獲得資料，預期中期業績將自去年同期錄得綜

合淨虧損變更為綜合淨溢利。

該集團預期於５月公布業績。（ｗｈ）

