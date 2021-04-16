《經濟通通訊社１６日專訊》首都創投（０２３２４）公布，根據對於截至３月３１日止６
個月未經審核管理帳目的初步評估及董事會目前可獲得資料，預期中期業績將自去年同期錄得綜
合淨虧損變更為綜合淨溢利。
該集團預期於５月公布業績。（ｗｈ）
16/04/2021 07:53
【企業盈喜】首都創投（０２３２４）料中期轉虧為盈
《經濟通通訊社１６日專訊》首都創投（０２３２４）公布，根據對於截至３月３１日止６
個月未經審核管理帳目的初步評估及董事會目前可獲得資料，預期中期業績將自去年同期錄得綜
合淨虧損變更為綜合淨溢利。
該集團預期於５月公布業績。（ｗｈ）
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