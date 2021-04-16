【北水炒Ｄ乜】北水淨流入１０億人幣，買平醫中海油沽騰訊中移動

《經濟通通訊社１６日專訊》恆指低開２８點，報２８８７２，跌幅曾收窄至１６點，高見

２８８８４，但科技股捱沽下，恆指跌幅擴大，最多跌３６９點，低見２８５３０，但美匯走弱

，同時道期向好下，港股跌幅收窄，十天及廿天線失而復得，貼近２８８００收市。最終恆指收

報２８７９３，跌１０７點或０﹒３７％。

按額度計算，北水全日淨流入１０億元人民幣，減少６０﹒７％。北水淨買入最多的個股依

次是平安好醫生（０１８３３）、中國海洋石油（００８８３）、李寧（０２３３１）；淨賣出

最多的依次是騰訊控股（００７００）、中國移動（００９４１）、贛鋒鋰業（０１７７２）。

主板成交１２４５﹒１億元減少９﹒８％。其中港股通成交２３３﹒９億元，佔總成交

１８﹒８％。



＊北水轉買平醫，淨流入近３億元＊



平安好醫生跌１﹒８９％報９６元，北水淨買入２﹒７億元。

中海油升１﹒６１％報８﹒１８元，北水淨買入２﹒４億元。

李寧升３﹒１１％報５９﹒６元，北水淨買入１﹒２億元。

受市監局消息拖累，平台股整體受壓。騰訊控股跌０﹒５６％報６２０元，北水淨賣出

１１﹒８億元。





表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

平安好醫生 （０１８３３） ２﹒７３

中國海洋石油 （００８８３） ２﹒４３

李寧 （０２３３１） １﹒１８

安踏體育 （０２０２０） １﹒０５

舜宇光學科技 （０２３８２） ０﹒８８



淨沽出最多港股：

騰訊控股 （００７００） －１１﹒７５

中國移動 （００９４１） －３﹒８３

贛鋒鋰業 （０１７７２） －２﹒５８

美團 （０３６９０） －１﹒３９

華虹半導體 （０１３４７） －０﹒５７

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（ｃａ）

