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即市新聞

16/04/2021 10:02

《股林淘金－林家亨》港股整頓橫行，開元通過私有化

　　《股林淘金》今周開始已經陸續有美國大型藍籌股將公布２０２１年第一季度財報，先有前
日ＵＢＥＲ發出盈喜，預視著注射疫苗能有效幫助經濟重啟。
　　昨日（１５日）亦有由高盛為首的銀行股率先發出財務報表。這季報表備受市場各界所關注
，因為現時疫苗的注射令市場普遍憧憬經濟活動可以在２０２１年下半年完全重啟，所以
２０２１年上半年的市場將會逐漸開始復甦，對於景氣股的業績能夠作提振作用。因此見解，所
以若財報不如理想，市場有機會果斷拋棄相關股票轉投正在復甦的公司。
　　昨日高盛財報非常亮麗，創十多年來新高，全球市場的營收攀升４７％，摩根大通財報第一
季利潤高達１４３億美元，同比增長約５倍。投資港股的投資者，暫時可估計恆指會在
２８８００－２８５００點或之下水平才建倉。
　　浙江開元酒店管理股份有限公司（０１１５８）已於１３日舉行的Ｈ股類別股東大會及臨時
股東大會上通過以現金要約方式的私有化及退市建議。要約人將會以每股１８﹒１５港元現金向
所有Ｈ股股東收購浙江開元酒店的Ｈ股股份，要約價較其Ｈ股於最後交易日（２０２１年１月
１８日）收市價溢價約２４﹒７％。接納Ｈ股要約之最後時間及日期為２０２１年４月１９日
（星期一）下午４時正。提醒持有的股民向券商或經紀查詢並處理，避免造成損失。
《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理　林家亨》

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