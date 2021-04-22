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即市新聞

22/04/2021 17:12

《真知灼見－溫灼培》金價料上望１８６０美元

　　《真知灼見》自現貨金價於３月份在圖表上兩度在１６８０美元位置建立了雙底後，踏入４
月份走勢明顯增強。事實上，除了技術因素以外，金價於４月份的上升也有其基礎因素支持。
　　首先，是美元及美長債息的回落。黃金以美元為買賣單位，美元跌金價自然得到較大支持。
而儲存黃金不能收息，美長債息跌對金價亦屬利好。其次值得留意是政治風險。俄羅斯在接壤烏
克蘭邊境集結大軍，市場擔心美國會否介入導致更大衝突，金價受追捧。
　
＊資金從加密貨幣重返黃金＊
　
　　加密貨幣近期走弱相信亦是支持金價升的重要因素。加密貨幣由於與黃金的性質類似，同具
「保值功能」，於過去一年加密貨幣搶走了不少黃金的資金，但到了３月中情況出現了轉變。繼
印度於３月１６日宣布禁止加密貨幣在其國內買賣，本月１６日土耳其同時宣布禁止加密貨幣在
其國內作消費交易用途。而過在過去周末（１７日）《彭博》報道，美國財政部指有意對犯罪份
子利用加密貨幣作洗黑錢採取行動。有關消息打擊了加密貨幣，但卻為金價帶來了支持。
　
＊通脹重現利好金價＊
　
　　全球通脹重回勢頭愈來愈明顯。新興市場如巴西、俄羅斯及土耳其的央行已先後加息。美國
３月年通脹率亦高企２﹒６％。當全球通脹重現，而銅鐵價格又處近１０年高位。既然銅鐵價也
貴，金價也難便宜。
　　另外值得留意是，為應付中國國內對黃金的龐大需求，《路透社》引述消息指人行或大幅擴
大商業銀行的黃金入口配額達到１５０噸。並將於４月或５月期間容許有關配額開始運作。消息
雖未經證實，但已為金價帶來支持。
　
＊拜登政府又一個萬億經濟方案＊
　
　　還有消息指，美國總統拜登將於本月２８日到國會，屆時他將公布其「美國家庭計劃」
（Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｆａｍｉｌｉｅｓ　Ｐｌａｎ）方案。這計劃又將涉及１萬億美元，用於
支援美國家庭。這是繼拜登上月底提出的２﹒３萬億美元基建方案後又一方案。當然大家會問錢
從何來？聯儲局往後又需印多少鈔票以作配合？當錢愈來愈不值錢，金價便能看高一線。技術上
如金價能上破１８００美元，料下一目標為１８６０美元。龐大支持料於１７６０美元。
《恆生銀行首席市場策略員　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

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