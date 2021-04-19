《新股掛牌》攜程集團首掛開報２８１元，較招股價高近５％

《經濟通通訊社１９日專訊》攜程集團（０９９６１）今日首掛，開報２８１元，較招股價

２６８元高出４﹒８５％，以每手５０股計，不計手續費，每手賺６５０元。

該股公開發售獲超額認購１６﹒７８倍，一手中籤率３５％。（ｅｄ）

