《經濟通通訊社１９日專訊》攜程集團（０９９６１）今日首掛，開報２８１元，較招股價
２６８元高出４﹒８５％，以每手５０股計，不計手續費，每手賺６５０元。
該股公開發售獲超額認購１６﹒７８倍，一手中籤率３５％。（ｅｄ）
19/04/2021 09:20
《新股掛牌》攜程集團首掛開報２８１元，較招股價高近５％
《經濟通通訊社１９日專訊》攜程集團（０９９６１）今日首掛，開報２８１元，較招股價
２６８元高出４﹒８５％，以每手５０股計，不計手續費，每手賺６５０元。
該股公開發售獲超額認購１６﹒７８倍，一手中籤率３５％。（ｅｄ）
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