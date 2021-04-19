《牛熊志選－陳其志》資金看好騰訊，６１０元部署認購證

《牛熊志選》恆指近日沿著５天及１０天兩條平均線在２８５００點附近反覆整固，如能在

成交配合下，往上突破５０天線，屆時將有機會進一步上試２９５００點阻力，策略上可逢低部

署反彈。恆指牛熊證資金流情況，截至上周四（１５日）過去５個交易日，恆指牛證合共錄得約

８７００﹒０萬港元資金淨流入，顯示有資金流入好倉，恆指熊證則累計約６９４６﹒０萬港元

資金淨流出，顯示有淡倉資金套現。街貨分布方面，截至周四，恆指牛證街貨主要在收回價

２８０００點至２８２９９點之間，累計相當約１７０６張期指合約；熊證街貨主要在收回價

２９８００點至３００９９點之間累計了相當約１３５９張期指合約。

根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅普遍上升，恆生指數的３個月場外期權

的引伸波幅上升０﹒１個波幅點至１６﹒５％；國企指數的３個月場外期權的引伸波幅上升

０﹒２個波幅點至１７﹒９％；至於３個月期股份場外期權方面，匯控（００００５）的引伸波

幅下降０﹒３個波幅點至２１﹒５％；港交所（００３８８）的引伸波幅下降１﹒９個波幅點至

２６﹒２％；騰訊（００７００）的引伸波幅下降０﹒７個波幅點至２８﹒９％；中石油

（００８５７）的引伸波幅維持於３０﹒０％的水平；中海油（００８８３）的引伸波幅下降

１﹒５個波幅點至３０﹒５％；建行（００９３９）的引伸波幅上升０﹒２個波幅點至

２１﹒１％；友邦（０１２９９）的引伸波幅上升０﹒８個波幅點至２６﹒５％；工行

（０１３９８）的引伸波幅上升０﹒１個波幅點至２０﹒９％；平保（０２３１８）的引伸波幅

上升０﹒３個波幅點至１７﹒５％；南中（０２８２２）的引伸波幅維持於２２﹒０％的水平。

輪證看好資金流方面，截至上周四前一周，騰訊的相關認購證及牛證合共錄得約

６９８３﹒０萬元資金淨流入部署，為最多資金留意個股。產品條款方面，目前市場上較活躍的

騰訊認購證為行使價約６８５元至７５０元附近的中期價外條款，實際槓桿約７﹒０倍至９﹒９

倍；牛證方面，資金留意收回價５８８元至６０８元之間的較貼價條款，收回距離約３﹒４％至

６﹒６％，槓桿約１３﹒３倍至２１﹒０倍。另外，美團（０３６９０）相關認購證及牛證期內

錄得約５０８５﹒０萬元資金淨流入部署，資金留意行使價３３４元至３８０元附近的中長期及

長期價外條款，實際槓桿約５﹒４倍至６﹒２倍；牛證方面，資金留意收回價２３０元至２７０

元之間的較貼價條款，收回距離約７﹒７％至２１﹒４％，槓桿約４﹒２倍至１０﹒１倍。

至於看淡資金流方面，期內阿里（０９９８８）的相關認沽證及熊證合共錄得約

１２２５﹒０萬元資金淨流入部署。阿里認沽證條款方面，較多投資者留意行使價約２０４元至

２１２元附近的中期價外條款，實際槓桿約６﹒８倍至７﹒８倍；熊證方面，資金主要留意收回

價２４５元至２５５元附近的條款，收回距離約４﹒１％至８﹒３％，槓桿約１０﹒４倍至

１６﹒８倍。《法興證券上市產品銷售部主管 陳其志》



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