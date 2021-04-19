《一周攻略－周進略》長江後浪推前浪，狹路相逢勇者勝

《一周攻略》繼上周指出，歷時一個多月的市場板塊輪動後，隨著債息升勢緩和下來，投資

者一陣子的拋售完成後，資金再度由大舉走進舊經濟，轉為部分重投新經濟的龍頭巨企。這個趨

勢在剛過去一星期延續中，只是重點在於，資金的轉投只是局部而行。



＊投資者都學乖了，合乎人性與經驗＊



顯然，投資者學乖了，以前認為不可能的事，都隨時有可能成為事實，即使多年來一直沒有

通脹壓力，沒有提早加息的可能性，如今不一定如此，即使美聯儲央行大員一直反覆強調，但仍

無法完全消除投資者的猜想。故此，儘管反映美股標普後市波動性的ＶＩＸ指數已重回疫情前水

平，按理沒有什麼恐慌可言，但投資者在其他市場的押注，例如反映科技股為主的納指，以至各

種相關的期權倉位，在在顯示投資者仍認為，即使只是一線可能性，但不可以否定或排除，真的

有可能突如其來在未來幾個月有大幅波動。雖然明白市場波動性的投資者，尤其期權玩家，都知

道波幅是上下都算在內的，但一般人的解讀，主觀也好，客觀也好，股市上有大幅波動，短期突

然的，多數是向下而非向上，這亦合乎人性和市場經驗。

當然，另一邊廂，投資者同樣學乖的是，真正重大的事件，不是一天可以改變的。如此一來

，多年來，一直在以傳統估值角度看事物的，不得一次又一次的修正，改變看法，皆因全球的遊

戲規則已經在金融海嘯後改變了，資金源源不絕的供應，資產相對有限，後者自然漲完又漲，這

一點不是正常年代的事，故此估值亦不符合正常年代的標準，此之所以，很多市場上赫赫有名的

投資老手，都錯過了乘勢而起一同逐浪的大時代。相比之下，完全沒有經驗的人，反而亦沒有太

多包袱，義無反顧的往前衝，反正很多在金融市場以外，所賺取的只是相對少的薪水，再加上今

次疫情下的政府資助補貼，說起來，怎也不算多，拿來博一博，冒險一番，機會成本是遠低於已

經發達上岸的老一輩富人，行為模式亦自然不同。



＊百年股市回報，跑贏債息通脹＊



有趣的是，即使是傳統富人，亦在大時代的超低甚至零息負息之下，無法不低頭改變保守作

風，即使不完全轉變，起碼在財富的某個比例中，放在無息可收，純粹博其他人看好，以後來者

資金推動，有故事便有估值，有估值便有市場，有市場不愁沒法套現的遊戲。

無論如何，市場上任何時刻，都必然有相對的悲觀者和樂觀者，前者沽售，後者買入，否則

根本成不了交易。至於有沒有絕對的悲觀者和樂觀者呢？可能有，但不會有太多，長期下來，任

何絕對的取向，都會被市場隨機波動也磨平。事實上，過去十年來，每次看到股市升便悲觀的，

如果真的有諸行動，押注於看空一方的，在財力上一度已大幅貶值，不容易東山再起。事實是，

過去百多年的數據說明，長期的股市回報是跑贏債市和通脹的，勉強逆其而行，只可偶一為之，

而不是結構性的看空造淡。這一點亦合乎人類發展的正常軌跡，畢竟長江後浪推前浪，一代新人

勝舊人，新的企業出現，帶來更多的產品和服務，不合時宜的退下來，這一點在股市指數的成分

中一樣有反映，未必完全即性，甚至肯定有滯後，但最終一定以此為據。如今金融海嘯後的十多

年經驗，一方面固然是非常時期的非常手段，但其實亦正正突顯了，企業和科技創新的改朝換代

，可能遠比起傳統上斤斤計較的資產淨值折讓多少，更貼近上述百年股市回報的經驗。以此觀之

，不要一味的指責新一代過度冒險進取，皆因每一個年代都有類似的新事物出台，也最終反映在

企業估值上，平均來說，每個年代都總是有其創新之處，狹路相逢勇者勝。



＊分散投資各有所好，才是正常年代玩法＊



回過頭來，踏入第二季，波幅下降，包括ＶＩＸ回落至疫情前水平，而美股部分指數屢創新

高，但更多人傾向分散投資，不再獨沽一味的美股科技領頭羊，有些在疫情好轉的憧憬下，轉投

歐洲追落後，有些在債息不再急升時回到新興市場的懷抱，各取所需，各有所好，這是正常年代

的玩法，投資者要留意了。

觀乎目前成交低途迷，顯然是市場交替強手弱手互換之後，正常的反應，沒有即時新的主題

出來，自然要稍等一會，但重大信念則早已見真章，包括對於大時代的央行資金格局，以至科技

創新影響的選股策略，相信不是三朝兩日便改變的，因此沒有額外大幅度的拋售，但同樣地，大

家都明白不容易複製近一兩年的大升，自然新來問津者亦格外小心。供應不多，需求亦不多。圖

表上說是待變的，其實重點是信念有否新的挑戰，暫時看來，沒有什麼大礙，也不見真的歡天喜

地，只是平淡日子，大家要適當的調整注碼，以免過分悲觀或樂觀，套牢資金和倉位。美股如是

，港股亦如是，環球同此涼熱。《經濟通通訊社特約分析師 周進略》（本欄逢周一刊出）

