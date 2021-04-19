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即市新聞

19/04/2021 08:46

《套期保值－蕭猷華》原材料價格上升，對企業有何影響？

　　《套期保值》工業金屬價格持續上漲，內地期銅價格今年已累計上漲１８﹒２％，較去年同
期升６５％；期鋁今年亦上漲１６﹒３％，較去年同期升４９％。銅作為一種成本效益高的工業
金屬，目前全球多國正在推進碳中和、碳達峰路線圖，隨著發展綠色能源、風電、光電等，料將
大量增加變壓器和電機的使用，新能源汽車的插電系統，充電樁亦需要消耗大量的銅。故此，銅
在實現脫碳和使用可再生能源方面至關重要。
　　不過，銅在去年至今已上升六成，但產量卻沒有相應的增長，由於開採礦山和銅礦生產需要
數年的時間，這將會導致未來銅供應短缺，有分析估計，到２０３０年，供應缺口將達到８２０
萬噸。
　　原材料價格上漲，意味著企業成本增加，假如下游公司不能加價，那麼必會侵蝕毛利率。當
然，龍頭公司把成本轉嫁消費者的能力較強、原材料庫存相對充足，亦可加強技術創新，提升內
部營運效率，甚至與供應商協調來應對。相反，中小企業面對原材料價格上漲影響較大，部分公
司接單價格抵不住成本，陷入「做也死」，「不做也死」困境。故此，有些企業必須要通過期貨
市場，進行套期保值來控制收支平衡。
　　４月９日，國務院總理李克強在經濟座談會上指出，要加強原材料市場調節機制，緩解企業
成本壓力。不過，面對美國量化寬鬆、拜登基建項目、經濟復甦、預期通脹等因素，未來原材料
價格上漲趨勢難擋。故此，筆者認為銅價未來亦需要繼續上升，才可吸引更多開發商增加供應。
《信誠證券投資服務董事　蕭猷華》

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