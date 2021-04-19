《專家之言－葉尚志》跟隨Ａ股上落為主，未脫打橫整理行情

《專家之言》港股上周五（１６日）跟隨Ａ股出現反彈修正的行情，但仍未能走出過去兩周

反覆整理的打橫走勢。恆指漲了有接近１８０點，貼近２９０００點關口來收盤。目前，恆指在

２８３００至２９０００點區間內，已震動打橫了有１１個交易日，而期間，大市成交量亦出現

了縮降，減少至目前的不足１５００億元，比對首季的日均成交量２２００億元減少了有逾３０

％，情況顯示資金入市態度已變得謹慎，在觀望氣氛未能消散之前，港股要打破過去兩個月已形

成下來的總體調整格局發展，相信仍會有一定的難度。



＊資金觀望，入市態度謹慎＊



恆指出現震動上行的走勢，在盤中曾一度上升２８６點高見２８９７０點，主要是跟隨Ａ股

上落為主，其中，發布純電動新品牌車的吉利汽車（００１７５）漲了有７％，是漲幅最大的指

數股，也是市場亮點所在。恆指收盤報２８９７０點，上升１７７點或０﹒６１％。國指收盤報

１１０２８點，上升１２２點或１﹒１１％。另外，港股主板成交金額回升至１４３１億多元，

但仍處近期偏低水平，而沽空金額有１７６﹒９億元，沽空比例１２﹒３６％。至於升跌股數比

例是１０５７：６０３，日內漲幅超過１２％的股票有４４隻，而日內跌幅超過１０％的股票有

２３隻。

內地公布今年首季ＧＤＰ數據，在去年同期低基數的背景下，按年增長了有１８﹒３％，是

１９９２年以來的最高季度經濟增速。但值得注意的是，首季ＧＤＰ的按季增長僅有０﹒６％，

比對去年第四季的２﹒６％環比增長，已呈現出放緩趨勢，相信在經歷了去年疫情後的政策催谷

，經濟表現將會逐步回復正軌，但在各層面仍會有一些翹尾效應，而估計市場對於接下來的，包

括對通脹以及政策面的預期，也會隨之而有所改變。事實上，內地早前公布的３月份生產物價指

數ＰＰＩ，按年急升了４﹒４％創３２個月來最大增幅，而３月份的Ｍ２廣義貨幣供應同比增長

了９﹒４％，表現是低於市場預期的。



＊山東黃金趁低買入中長線投資＊



在全球通脹呈現抬頭跡象下，加上美聯儲在一段時間裡仍將維持寬鬆政策，相信有色金屬可

以有相對突出的表現，而在去年８月創出了歷史新高、已調整了有８個月的黃金，估計也可以有

回穩向好的機會。其中，近日發出了首季盈警的山東黃金（０１７８７），股價伸延了跌勢創出

５２周新低。然而，隨著接受安檢的金礦在３月底逐步恢復生產，加上全球通脹有抬頭跡象利好

金價，建議可以關注山東黃金的中長期趁低配置機會。《第一上海首席策略師 葉尚志》

