【大國博弈】俄羅斯驅逐美國及捷克外交官，重申年內仍在全球發債

《經濟通通訊社１９日專訊》俄羅斯上周五（１６日）宣布驅逐１０名美國外交官，以報復

該國最新制裁，並建議大使回國進行磋商。

俄羅斯亦具體禁止８名現任及前任美國高層官員入境，包括美國聯邦調查局局長克里斯托弗

雷、美國國家情報總監海恩斯、司法部長加蘭、國土安全部長馬約卡斯、前美國國家安全顧問博

頓等人。

俄羅斯又終止美國基金和非政府組織（ＮＧＯ）在俄活動，外長拉夫羅夫暗示可能對在俄美

企採取行動，強調不會立即回應美國禁止其金融機構在一級市場購買新國債的決定，重申有信心

今年將在全球債市融資，並考慮發行歐元計價的歐元債券。

他又指非居民持有的俄羅斯聯邦政府債券（ＯＦＺ）的比例降至２０％以下，並可能進一步

下降，但這不會帶來重大風險。

俄羅斯外交部聲明指，俄方可以選擇在經濟上損害美國，並將美國駐俄外交使節團縮減至

３００人，但目前暫未採取行動，美國駐俄大使沙利文應回國進行磋商。

美國國務院聲明則指，俄方最新行動令緊張形勢升級令人遺憾，做法不符合美方利益，保留

進一步回應的權利。

而克里姆林宮表明，當前很難安排普京與拜登的峰會，普京亦未決定下周是否出席美國主導

的氣候峰會。



＊俄羅斯與捷克互相驅逐外交官＊



捷克周六（１７日）勒令１８名俄羅斯外交官在７２小內離境，因為該國認定兩名被控

２０１８年在英國進行神經毒劑毒殺行動的俄國間諜，是當地近日彈藥庫爆炸案，襲擊運往保加

利亞的貨物，導致兩人死亡的元兇。捷克已知會北約和歐盟盟國，歐盟成員國外長今日將在會議

上討論此事。

俄羅斯周日（１８日）則驅逐２０名捷克外交官，誓言將迫使這挑釁行動的始作俑者充分理

解，並要為破壞兩國正常關係基礎付出代價。（ａｌ）

