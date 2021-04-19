《經濟通通訊社１９日專訊》據俄羅斯國際文傳電訊社報道，俄羅斯副總理諾瓦克上周五（
１６日）表示，石油輸出國組織及盟國（ＯＰＥＣ＋）將在５月至７月間逐步恢復石油產量，並
補充俄羅斯能源部準備支持對石油產品的出口限制，以提振國內市場。（ａｌ）
19/04/2021 10:02
【油市博弈】俄羅斯副總理：油組及盟國下月起三個月逐步恢復油產
《經濟通通訊社１９日專訊》據俄羅斯國際文傳電訊社報道，俄羅斯副總理諾瓦克上周五（
１６日）表示，石油輸出國組織及盟國（ＯＰＥＣ＋）將在５月至７月間逐步恢復石油產量，並
補充俄羅斯能源部準備支持對石油產品的出口限制，以提振國內市場。（ａｌ）
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