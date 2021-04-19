【大國博弈】美財政部未指定任何匯率操縱國，促中國提干預透明度

《經濟通通訊社１９日專訊》美國財政部上周五（１６日）公布半年度匯率報告，越南、瑞

士、台灣滿足２０１５年《貿易便利化和貿易執行法》下可能存在匯率操縱行為的標準，但美國

並未正式給予匯率操縱定性。

財政部解釋，台灣、越南、瑞士上年對美貿易順差超過２００億美元、外匯干預規模超過國

內生產總值（ＧＤＰ）的２％，全球經常帳盈餘超過ＧＤＰ的２％，不過據１９８８年的法律，

當前沒有足夠證據認定三國為獲得貿易優勢，或阻止國際收支調整而操控匯率，未來將開始加強

接觸，包括進行正式磋商，敦促制定具體行動，解決貨幣低估、外部失衡的根本原因。

財政部又敦促中國提高外匯干預活動的透明度，同時提高政策目標、央行和國有銀行外匯活

動之間關係的透明度，以及提高其在離岸人民幣市場活動的透明度。

美國亦呼籲中國採取措施擴大內需，因為其經濟復甦高度失衡，國內消費滯後，需求乏善可

陳，引發如沒有更多官方支持，消費及經濟增長將不可持續增長的擔憂，另外專注於支持外部需

求的政策導致經常賬順差擴大。

財政部今次具體將１１個國家列入觀察名單，除了原本的中國、日本、韓國、德國、意大利

、新加坡、泰國、馬來西亞和印度外，最新將墨西哥、愛爾蘭加入名單。

報告又指出，疫情危機可能在未來一年繼續影響經常帳狀況，因為部分經濟體復甦加速，同

時部分經濟體復甦滯後，而這些變化令人擔憂。



＊越南續行彈性匯率政策，瑞士必要時干預匯市＊



越南央行周六（１７日）表示將持續實施彈性匯率政策，央行管理匯率政策的方式是著眼於

抑制通脹、確保宏觀經濟穩定，不是為了創造不公平的貿易優勢。

瑞士央行則表示基於經濟形勢及瑞郎估值持續偏高，仍準備好必要時在匯市進行干預，重申

央行買進外匯不是為了改變國際收支，或以不公平手段協助經濟。

央行承諾繼續與美國磋商，但表示不會改變以極低利率及干預匯市為基礎的擴張性貨幣政策

路線。

泰國央行不認為美國新一份匯率報告會影響商業或央行，實施宏觀經濟政策保護金融穩定的

能力，重申從未以匯率為工具，從貿易夥伴獲取不公平貿易優勢或競爭優勢。（ａｌ）

