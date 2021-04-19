《台股攻略－馮偉明》傳產股強勢帶動，台股再創新高

《台股攻略》台股今早（１９日）開低走高，傳產及金融股全速開動，帶動大市回升，電子

股雖然股表現疲弱，成交比重更跌至五成新低，但完全無阻升勢，加權指數最終收１７２６３點

，大升１０４點，而成交金額再擴大至４４０３億元（新台幣．下同）。

電子相關股份普遍收跌，台積電、鴻海及大立光均下跌超過１％收市，分別收６０３元、

１２１﹒５０元及３０９０元。聯發科跌破五日線，收９６３元，跌１２元，惟聯電收紅盤，收

５４﹒６０元，升０﹒６０元。雖然大型電子權值股雖然收跌，但中小型電子股則吸引資金入市

支持，群創、友達及華邦電收紅盤，分別升１％至５％。而航運板塊持續強勢，波羅的海運價指

數（ＢＤＩ）上周大升，創近１９個月新高，刺激散裝船相關股份股價狂飆，裕民、慧洋─ＫＹ

、中航、新興、台航、四維航、正德及益航漲停收市。貨櫃航運方面，長賜號擱淺問題浮現，影

響遠東至美東、美西的運費創新高，刺激長榮及萬海股價創新高，分別收６８元及８０﹒６０元

漲停板價。鋼鐵板塊在中鋼走強帶動下走勢強勁，當中２２隻股份，包括彰源、中鴻、海光、春

源、燁興、豐興、志聯、運錩、新鋼、大成鋼、東明─ＫＹ、第一銅、盛餘、聚亨、美亞、官田

鋼、中鋼構、佳大、燁輝、高興昌及東和鋼鐵均以漲停收市，而資金比重亦升超過９％。

後市展望，台股今日價量互相配合創新高，走勢正面樂觀，但投資者須留意傳產股近期走勢

有過熱跡象，不宜高追。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》

