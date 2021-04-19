《窩輪豪情－梁業豪》期指收市前須上企２９１４８

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時短線（一星期至一個月）表現最強者為綜合企業、電

訊業與能源業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股票現為中信股份

（００２６７）、中國移動（００９４１）與中國銀行（０３９８８），可用作買入其相關認購

權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證短線圖利時應參考的股票，則宜首

選中國平安（０２３１８）、京東集團（０９６１８）與快手（０１０２４）。

再者，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為電訊業、綜合企業與工業。此外，恆生綜

合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為中信股份、中國聯通（００７６２）與

港交所（００３８８），可用作買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認

沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首選中國平安、京東集團與萬國數據

（０９６９８）。

開市至今，港股大市的升幅雖然不算很大，好友仍控制了大局。恆指期貨小時圖形勢顯著向

好，但見淡友開始於保歷加通道頂部附近開始還擊。２９１４８成為了新即市重要支持位，且看

好友於收市前能否守穩於其上。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（網誌：ｂｌｏｇ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

