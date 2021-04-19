《談國論企－黎偉成》經濟首季穩增須防境外疫政經

《談國論企》中國的國民經濟於２０２１年首季度續保穩定增長，不僅規模以上工業增加值

、社會消費品零售總額及服務業等經營情況續見改善，惟全國固定資產投資（不含農戶）中的製

造業固投兩年平均數尚跌，尚有不大平衡之處。中央續強化以供給側改革政策挺內需，和推動國

內大循環與國內外雙循環，料經濟存困中可穩中有進發展。問題是美國續在政經科技等許多方面

打壓、圍堵，環球疫情有惡化傾向，皆難稍為掉以輕心。



＊工業生產消費服務等業拉動固投有改善＊



據中國國家統計局所發表的最新資料，國民經濟於２０２１年由１－３月份組成的季度，無

疑基本保持穩中有進的復甦的發展步伐，卻仍有待進一步加強，因：國內生產總值ＧＤＰ於

２０２１年一季度累計達２４﹒９３１萬億元，同比所增的１８﹒３％，乃２０２０年同期減少

６﹒８％的異常薄弱基礎底下的高增長，故國家統計局把２０１９年之數合起來計算所得的兩年

平均增長（簡稱兩年均增），為５％，也就低於我按實際所估計的７﹒２％（見表），但我仍然

保持對ＧＤＰ全年的實際增長率為６﹒５％，乃因國民經濟存在頗不少的積極因素。

先談（甲）內部因素。最惹人注目的，是（一）全國規模以上工業增加值，保持相對良佳的

發展和表現：於２０２１年１－３月同比增長２４﹒５％，兩年均增６﹒８％，表面似乎表現「

遜於」１－２月份的３５﹒１％升幅，惟須看２０２０年３月份同比僅減１﹒１％和降幅遠低於

１－２月份的１３﹒５％，故首季度兩年均增６﹒８％，屬相當快速的增長。更難得者為：新能

源汽車、工業機器人、挖掘鏟土機械、微型計算機設備、集成電路等高技術或設備產品產量，同

比增長皆高於６０％，兩年皆增１９％，而２０２１年前２月同比增５９﹒９％和兩年均增

１０﹒２％。

全國規模以上工業生產有如斯快速增長，當與貨物出口於２０２１年１－３月份的升幅高達

３８﹒７％的支持，但同樣重要的是有內需的強力支持，重要的當然是（二）社會消費品零售總

額於２０２１年一季度累計１０﹒５２２１萬億元同比增長３３﹒９％，累高於１－２月份

６﹒９７萬億元所增的３３﹒８％，首季兩年均增的４﹒２％，比前二個月的３﹒２％提升整整

１個百分點，其中網上實物零售累計於一季度達２﹒３萬億元同比增２５﹒８％，兩年均增

１５﹒４％。

和內需強烈，亦使（三）服務業亦有頗佳表現，生產指數於２０２１年３月份同比增長

２５﹒３％，兩月均增６﹒８％，而此二數於１－２月分別增３１﹒１％與６﹒８％，而商務活

動指數３月份達５５﹒２，比２月份的５０﹒８％大幅提升４﹒４個百分點，連續１３個月處臨

界點５０以上的擴張水平，對經濟發展當然有良佳的影響。

由是（四）全國固定資產投資（不含農戶），呈穩步改善佳象。於２０２１年一季度達

９﹒５９９４萬億元同比增長２５﹒６％，即使較１－２月４﹒５２３６萬億元的３９％升幅為

低，惟以兩月均增看，一季度達２﹒９％，比１－２月的只為１﹒７％，高１﹒２個百分點，便

見固投於３月份的實際情況是有明顯的改善，其中基礎設施投資的兩年均增２﹒３％，及製造業

則平均下跌２％，而此二項於前二月分別回落１﹒６％與３﹒４％。



＊須嚴抗拜登強化反華及防疫外來輸入＊



固投中的高技術項目保持快速的發展，其中（１）高技術製造業的計算機及辦公設備同比升

４９﹒５％，兩年均增亦高達２４﹒２％，而醫療儀器設備及儀器儀表同比增５０％和兩年均增

９﹒１％；和（２）高技術服務業檢驗檢測服務業同比增５５﹒７％，兩年均增１４﹒８％，和

研發設計服務業同比增４８﹒２％，兩年均增２１﹒５％，增皆有良性啟示。

對於中國經濟前景，有相當程度的憧憬，因（五）就業情況穩中向好，有利經濟穩中有進發

展：全國城鎮新增就業於２０２１年１－３月份增加２９７萬人，以１－２月份增１４８萬人計

即３月份淨增１４９萬人，調查失業率於３月份為５﹒３％，低於２月份５﹒５％和１月份

５﹒４％。

至於全國居民人均可支配收入於一季度９７３０元，名義及扣除價格因素實際同比均增

１３﹒７％，兩年均增則分別為７％與４﹒５％，亦佳。

但（乙）國際因素，中國面對的問題絕對不可稍掉以輕心，特別是（Ｉ）美國的對華打壓、

封鎖和圍堵壓力日甚。拜登佯表不與中國對抗、要「合作」，上台後三個月以來不斷組織其盟友

反華，且在涉港、涉台、涉疆等中國內政問題上「創造」假話搗亂，和在中國東海、南海等主權

領域「施壓」，不僅是政治理念問題，更是眼紅中國現今之強大，美國由過去的強大變成今日的

「小美國」。

更重要的，是（ＩＩ）新冠肺疫ＣＯＶＩＤ－１９在以美國、印度為主的環球各地繼續肆虐

，甚至不斷惡化，特別是病毒變種之況甚烈，使現時試種的疫苗效力受壓。中國要更好造好「外

防輸入」的工作，是為「內防擴散」的最佳保證，對社會、經濟特別是人民的生命和健康，是十

分重大的問題。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



表：中國ＧＤＰ近年季度增長與最新預測（％）



１Ｑ ２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ 全年

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２０２１ ５﹒０ ＊６﹒５ ＊６﹒２ ＊６﹒１ ＊６﹒５

２０２１ ＊７﹒２ ＊６﹒５ ＊６﹒２ ＊６﹒１ ＊６﹒５

２０２０ －６﹒８ ３﹒２ ４﹒９ ６﹒５ ２﹒３

２０１９ ６﹒４ ６﹒２ ６﹒０ ６﹒０ ６﹒０

２０１８ ６﹒８ ６﹒７ ６﹒５ ６﹒４ ６﹒６

２０１７ ６﹒９ ６﹒９ ６﹒８ ６﹒８ ６﹒９

２０１６ ６﹒７ ６﹒７ ６﹒７ ６﹒８ ６﹒７

２０１５ ７﹒０ ７﹒０ ６﹒９ ６﹒８ ６﹒９

２０１４ ７﹒４ ７﹒５ ７﹒３ ７﹒３ ７﹒４

２０１３ ７﹒７ ７﹒５ ７﹒８ ７﹒７ ７﹒７

２０１２ ８﹒１ ７﹒６ ７﹒４ ７﹒９ ７﹒８

２０１１ ９﹒７ ９﹒５ ９﹒１ ８﹒９ ９﹒２

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資料來源：國家統計局

資料整理：黎偉成

＊預測（黎偉成）

