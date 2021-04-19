  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

19/04/2021 13:11

《外匯達仁－盧楚仁》三大因素令油價受壓

　　《外匯達仁》作為油價層面，本周分別有三大重量級政經因素要注意，不約而同這些因素均
對油價走勢似乎不利。如果作為油價好友的話，定必要小心關注這些因素帶來的負面影響。
　
　　首先在疫情方面，亞洲地區情況再度惡化，當中印度和日本新增病例再度激增，巴基斯坦和
菲律賓情況亦不遑多讓，就連港澳地區亦宣布對印度、巴基斯坦及菲律賓的民航機實施熔斷機制
，禁止這些地區的航班著陸香港。在日本方面，因疫情再度惡化，故有聲音要求停辦東京奧運。
故紐約期油在６４元（美元．下同）開始遇到阻力而回落。
　
　　在氣候方面，拜登會在４月２２日邀請４０國元首參加由他主辦的氣候峰會，希望藉著峰會
進一步達成減低碳排放的議案。而美國總統氣候特使克里與中方特使解振華會面後發表聯合聲明
，表示中美兩國會討論在全球氣候危機的合作空間，及致力於相互合作解決氣候危機，相信會進
一步推動環保及再生能源，繼而影響減少使用傳統能源，估計這大趨勢將會負面影響油價。
　
　　在地緣政治方面，因俄羅斯和烏克蘭的危機又再加劇，繼美國宣布大規模制裁俄羅斯之後，
波蘭和捷克亦採取同樣的行動，而英國更加派遣兩艘軍艦前赴黑海，用實際軍事行動來聲援烏克
蘭。估計歐盟、北約及其他歐洲國家都會加入相關行動來聲援烏克蘭。俄羅斯作為其中一個產油
大國，過去發生地緣政治緊張，就不似中東的情況。中東爆發地緣政治緊張，一般都會令油價急
升，但參考上一次２０１４年俄羅斯和烏克蘭的軍事衝突，油價卻全面暴跌，紐約期油油高位
１０７元暴跌至２６元，陰謀論指美國背後推低油價令俄羅斯在能源收益上出現危機。回顧上一
次俄烏的軍事衝突，俄羅斯盧布出現暴跌（今次也一樣），經濟出現嚴重衰退，俄羅斯眼見經濟
受損便馬上鳴金收兵。
　
　　所以這一波紐約期油在６４元見頂回落，不排除又再重回最近的下方強力支持位５７元。若
惡化令５７元失守的話，估計有機會向下挑戰５４元甚至５１﹒５元才止步。
《獨立外匯商品分析師　盧楚仁》

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事19/04/2021
【駐滬專訪】攜程孫潔：回港上市可更好展示品牌　做好準備迎復甦
開市Good Morning19/04/2021
溫傑：醫思醫療7.8元下可買入
財經熱話16/04/2021
《股市一周》港股多次挑戰二萬九仍未能企穩　本周升270點
中國故事16/04/2021
《神州經脈》首季GDP創紀錄惟遜預期　滬綜指收升但錄兩周連跌
財經熱話16/04/2021
【吉利開車】消息利好落鑊上廿天線　聶振邦:交投急增或有力再上
FOCUS16/04/2021
【FOCUS】需求側加速撐GDP　慎防物價「小碎步」上漲
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【得獎名單】【etnet Bonus 賞你】【KAKAO FRIENDS . New Town Plaza藝術館】折疊防水環保袋

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金