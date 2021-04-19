《外匯達仁－盧楚仁》三大因素令油價受壓

《外匯達仁》作為油價層面，本周分別有三大重量級政經因素要注意，不約而同這些因素均

對油價走勢似乎不利。如果作為油價好友的話，定必要小心關注這些因素帶來的負面影響。



首先在疫情方面，亞洲地區情況再度惡化，當中印度和日本新增病例再度激增，巴基斯坦和

菲律賓情況亦不遑多讓，就連港澳地區亦宣布對印度、巴基斯坦及菲律賓的民航機實施熔斷機制

，禁止這些地區的航班著陸香港。在日本方面，因疫情再度惡化，故有聲音要求停辦東京奧運。

故紐約期油在６４元（美元．下同）開始遇到阻力而回落。



在氣候方面，拜登會在４月２２日邀請４０國元首參加由他主辦的氣候峰會，希望藉著峰會

進一步達成減低碳排放的議案。而美國總統氣候特使克里與中方特使解振華會面後發表聯合聲明

，表示中美兩國會討論在全球氣候危機的合作空間，及致力於相互合作解決氣候危機，相信會進

一步推動環保及再生能源，繼而影響減少使用傳統能源，估計這大趨勢將會負面影響油價。



在地緣政治方面，因俄羅斯和烏克蘭的危機又再加劇，繼美國宣布大規模制裁俄羅斯之後，

波蘭和捷克亦採取同樣的行動，而英國更加派遣兩艘軍艦前赴黑海，用實際軍事行動來聲援烏克

蘭。估計歐盟、北約及其他歐洲國家都會加入相關行動來聲援烏克蘭。俄羅斯作為其中一個產油

大國，過去發生地緣政治緊張，就不似中東的情況。中東爆發地緣政治緊張，一般都會令油價急

升，但參考上一次２０１４年俄羅斯和烏克蘭的軍事衝突，油價卻全面暴跌，紐約期油油高位

１０７元暴跌至２６元，陰謀論指美國背後推低油價令俄羅斯在能源收益上出現危機。回顧上一

次俄烏的軍事衝突，俄羅斯盧布出現暴跌（今次也一樣），經濟出現嚴重衰退，俄羅斯眼見經濟

受損便馬上鳴金收兵。



所以這一波紐約期油在６４元見頂回落，不排除又再重回最近的下方強力支持位５７元。若

惡化令５７元失守的話，估計有機會向下挑戰５４元甚至５１﹒５元才止步。

《獨立外匯商品分析師 盧楚仁》

