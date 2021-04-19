【攜程上市】攜程集團（０９９６１）收高近５％，每手賺６１０元

《經濟通通訊社１９日專訊》攜程集團（０９９６１）今日首掛，收報２８０﹒２元，較招

股價２６８元高出４﹒５５％；成交３５４﹒３３萬股，涉資９﹒８５億元。

該股一手５０股，不考慮交易費用，每手帳面賺６１０元。

該股開報２８１元，較招股價高４﹒８５％，最高價為２８１﹒２元，最低報２７５﹒２元

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