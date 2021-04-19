【博鰲論壇】博鰲報告料亞洲經濟今年增速６﹒５％，或現貨幣危機

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１９日北京專電》博鰲亞洲論壇２０２１年年會１８日在海

南博鰲正式啟動，本屆會議主題為「世界大變局：共襄全球治理盛舉合奏一帶一路強音。

博鰲亞洲論壇發布報告預計，２０２１年亞洲經濟增速有望達到６﹒５％以上，但全球疫情

演變仍存很大不確定性，如果美國和歐洲主要經濟體仍受疫情拖累，亞洲經濟增長的外部環境改

善將十分有限；同時不排除個別經濟體出現貨幣危機的可能性。

這份「亞洲經濟前景與一體化進程」報告分析，疫情仍是直接影響亞洲經濟表現得主要變量

，一些亞洲經濟體正逐步實現新冠病毒疫苗的大規模接種，疫情得到有效控制的可能性不斷增加

。不過，ＲＣＥＰ（區域全面經濟夥伴關係協定）的簽署和落實將在貿易投資領域為亞洲經濟帶

來新的積極因素。

同時，２０２１年還面臨各種非疫情因素的影響，尤其是銀行業、資本市場和外匯市場蘊含

的風險不容低估，並且不排除個別經濟體出現貨幣危機的可能性，個別新興經濟體和發展中國家

也可能因違約引發主權債務危機。

報告稱，在新冠肺炎疫情衝擊下，亞洲經濟體經歷了經濟增速大幅下降，但經濟表現明顯好

於世界其他地區。

國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）近日再次上調全球經濟增長預期，預計今年全球經濟將增長

６％，是１９７０年代以來前所未見的增幅。

