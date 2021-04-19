【債務風險】發改委：健全鐵路債務風險監測預警，嚴控新增債務

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１９日北京專電》國家發改委新聞發言人孟瑋在例行發布會

表示，妥善處理存量債務、嚴格控制新增債務，多渠道增加鐵路建設資本金來源，建立健全鐵路

債務風險監測預警機制。

《關於進一步做好鐵路規劃建設工作的意見》提出了做好鐵路規劃建設工作，創新投融資體制

，全面開放鐵路建設運營市場，加強土地綜合開發，促進鐵路運輸業務市場主體多元化和適度競

爭。同時，防範化解債務風險。

意見規定，既有高鐵能力利用率不足８０％的原則上不得新建平行線路；規範城際、市域（

郊）鐵路發展，嚴禁變相建設地鐵、輕軌。明確時速３５０公里、２５０公里和２００公里及以

下不同速度標準鐵路的規劃建設條件。有效控製造價，，明確城際和市域（郊）鐵路建設規劃調

整要求。

發改委稱，截至２０２０年底，全國鐵路運營里程已達１４﹒６萬公里，其中高鐵近３﹒８

萬公里，鐵路建設中也暴露出在片面追求高標準、重高速輕普速、重客運輕貨運、重投入輕產出

等問題，亟待得到妥善解決。

下一步，將全面推進川藏鐵路建設，著力加強普速鐵路建設，有序貫通「八縱八橫」高鐵通

道，整體推進京津冀、長三角、粵港澳大灣區等重點城市群、都市圈城際鐵路和市域（郊）鐵路

建設，形成層次清晰、結構合理、功能互補、一體銜接的現代化鐵路網絡。

