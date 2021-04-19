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19/04/2021 17:49

【北水炒Ｄ乜】淨流入６１﹒８億人幣增３％，買騰訊沽贛鋒鋰業

　　《經濟通通訊社１９日專訊》恆指低開９點，報２８９６０點。最高升３５０點報
２９３１９點，最低跌１６２點報２８８０６點。收報２９１０６點，升１３６點或
０﹒４７％。
　　按額度計算，北水全日淨流入６１﹒８億元人民幣，增加３％。北水淨買入最多的個股依次
是騰訊控股（００７００）、小米集團（０１８１０）、中國移動（００９４１），分別是
１２﹒７億元、９﹒８億元及６﹒５億元；淨賣出最多的依次是贛鋒鋰業（０１７７２）、長城
汽車（０２３３３）、呷哺呷哺（００５２０），分別為６﹒９億元、１﹒６億元及１億元。
　　主板成交１５０１﹒６３億元增加４﹒９％。其中港股通成交３８２﹒７億元，佔總成交
２５﹒５％。
　　騰訊控股股份收跌０﹒７９％報６２７元，小米集團升２﹒１１％報２６﹒６元，中國移動
升１﹒７６％報５２﹒１元，贛鋒鋰業升２﹒５４％報１０１﹒１元，長城汽車升５﹒９２％報
２５﹒９５元，呷哺呷哺跌１４﹒９１％報１２﹒１元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：

　　股份名稱　　　　（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　騰訊控股　　　　（００７００）　　　　　１２﹒７３
　　小米集團　　　　（０１８１０）　　　　　　９﹒８１
　　中國移動　　　　（００９４１）　　　　　　６﹒４９
　　吉利汽車　　　　（００１７５）　　　　　　３﹒８９
　　中芯國際　　　　（００９８１）　　　　　　３﹒０９

　　淨沽出最多港股：
　　贛鋒鋰業　　　　（０１７７２）　　　　　－６﹒８９
　　長城汽車　　　　（０２３３３）　　　　　－１﹒６５
　　呷哺呷哺　　　　（００５２０）　　　　　－１﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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