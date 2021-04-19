【北水炒Ｄ乜】淨流入６１﹒８億人幣增３％，買騰訊沽贛鋒鋰業

《經濟通通訊社１９日專訊》恆指低開９點，報２８９６０點。最高升３５０點報
２９３１９點，最低跌１６２點報２８８０６點。收報２９１０６點，升１３６點或
０﹒４７％。
按額度計算，北水全日淨流入６１﹒８億元人民幣，增加３％。北水淨買入最多的個股依次
是騰訊控股（００７００）、小米集團（０１８１０）、中國移動（００９４１），分別是
１２﹒７億元、９﹒８億元及６﹒５億元；淨賣出最多的依次是贛鋒鋰業（０１７７２）、長城
汽車（０２３３３）、呷哺呷哺（００５２０），分別為６﹒９億元、１﹒６億元及１億元。
主板成交１５０１﹒６３億元增加４﹒９％。其中港股通成交３８２﹒７億元，佔總成交
２５﹒５％。
騰訊控股股份收跌０﹒７９％報６２７元，小米集團升２﹒１１％報２６﹒６元，中國移動
升１﹒７６％報５２﹒１元，贛鋒鋰業升２﹒５４％報１０１﹒１元，長城汽車升５﹒９２％報
２５﹒９５元，呷哺呷哺跌１４﹒９１％報１２﹒１元。
表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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淨買入最多港股：
騰訊控股 （００７００） １２﹒７３
小米集團 （０１８１０） ９﹒８１
中國移動 （００９４１） ６﹒４９
吉利汽車 （００１７５） ３﹒８９
中芯國際 （００９８１） ３﹒０９
淨沽出最多港股：
贛鋒鋰業 （０１７７２） －６﹒８９
長城汽車 （０２３３３） －１﹒６５
呷哺呷哺 （００５２０） －１﹒００
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