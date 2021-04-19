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即市新聞

19/04/2021 15:24

《美元走勢－羅明立》美匯９１﹒５０附近窄幅上落，反彈乏力

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０８﹒７７　　　１０８﹒４６　　　１０８﹒５２
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１９８１　　　１﹒１９４２　　　１﹒１９８０
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３８６８　　　１﹒３８０９　　　１﹒３８５３
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９２１５　　　０﹒９１９７　　　０﹒９１９８
　　　美元╱港元　　　　７﹒７７３７　　　７﹒７６８８　　　７﹒７７１０
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》上周五（１６日）美國公司３月新屋動工及營建數據都好過預期，而美國密歇
根大學４月消費者信心指數為８６﹒５，雖優於前值但低過預期。美國１０年期國債收益率繼續
偏軟見１﹒５６６％，本周將有２４０億美元的２０年期國債在周三（２１日）標售，１８０億
美元的五年期通脹保值國債在周四（２２日）標售，市場關注標售情況。美匯指數繼續在
９１﹒５０附近窄幅上落，反彈乏力，仍然受債息回落及聯儲局持續「鴿派」言論所影響。
　　加拿大政府今日（１９日）將公布未來一年的財政預算案，市場估計為配合今年提前大選的
可能，政府或將推出一項１０００億加元刺激方案。周三加拿大央行將議息，由於當地平均樓價
於３月份按年大升２０﹒１％，市場關注央行的言論。受到油價上升及美元回軟的因素支持，加
元近期升至１﹒２５兌１美元。３月１８日加元最高曾見１﹒２３７０兌１美元，美元暫不宜過
分睇淡，但基本面及油價可望支持加元在交叉盤的表現。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１９７０　　　１﹒１８２０　　　１﹒２０１０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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