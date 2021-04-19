《美元走勢－羅明立》美匯９１﹒５０附近窄幅上落，反彈乏力

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０８﹒７７ １０８﹒４６ １０８﹒５２

歐元╱美元 １﹒１９８１ １﹒１９４２ １﹒１９８０

英鎊╱美元 １﹒３８６８ １﹒３８０９ １﹒３８５３

美元╱瑞郎 ０﹒９２１５ ０﹒９１９７ ０﹒９１９８

美元╱港元 ７﹒７７３７ ７﹒７６８８ ７﹒７７１０

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《美元走勢》上周五（１６日）美國公司３月新屋動工及營建數據都好過預期，而美國密歇

根大學４月消費者信心指數為８６﹒５，雖優於前值但低過預期。美國１０年期國債收益率繼續

偏軟見１﹒５６６％，本周將有２４０億美元的２０年期國債在周三（２１日）標售，１８０億

美元的五年期通脹保值國債在周四（２２日）標售，市場關注標售情況。美匯指數繼續在

９１﹒５０附近窄幅上落，反彈乏力，仍然受債息回落及聯儲局持續「鴿派」言論所影響。

加拿大政府今日（１９日）將公布未來一年的財政預算案，市場估計為配合今年提前大選的

可能，政府或將推出一項１０００億加元刺激方案。周三加拿大央行將議息，由於當地平均樓價

於３月份按年大升２０﹒１％，市場關注央行的言論。受到油價上升及美元回軟的因素支持，加

元近期升至１﹒２５兌１美元。３月１８日加元最高曾見１﹒２３７０兌１美元，美元暫不宜過

分睇淡，但基本面及油價可望支持加元在交叉盤的表現。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１９７０ １﹒１８２０ １﹒２０１０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

