【新冠肺炎】領展（００８２３）派逾１４００萬元餐飲現金券

《經濟通通訊社１９日專訊》領展（００８２３）表示，針對受疫情重創的中式酒樓，推出

「喜筷」餐飲推廣活動，向消費者送出總值逾１４００萬元餐飲現金券，鼓勵大家光顧領展旗下

５９個商場的６６家中式酒樓。

現金券將分階段送出。首階段推廣由４月２２日開始，顧客只需於指定商場內消費滿指定金

額，即可免費領取價值１００元或５００元餐飲現金券，於２１家中式酒樓使用，包括堂食及外

賣。這些中式酒樓分布於各區２１個領展商場，包括樂富廣場、黃大仙中心及Ｔ Ｔｏｗｎ等。

（ｂｉ）

