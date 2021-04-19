《經濟通通訊社１９日專訊》攜程集團（０９９６１）今日正式在香港掛牌上市，集團聯合
創始人兼董事會執行主席梁建章於港交所雲敲鑼儀式表示，攜程成功登陸港交所，是公司發展
２２年以來的重要里程碑。
他指出，２００３年公司在美國納斯達克上市，今天來到香港，開始下一階段增長的新篇章
，未來會繼續加強集團品牌建設，通過不斷創新引領行業發展，會繼續創造更大價值來回報投資
者，回饋社會。
攜程集團今早高開２８１元，較招股價２６８元高４﹒８５％，現價報２７８﹒２元，較招
股價高３﹒８１％。（ｃｗ）
19/04/2021 09:40
【攜程上市】攜程：未來會繼續加強集團品牌建設，引領行業發展
《經濟通通訊社１９日專訊》攜程集團（０９９６１）今日正式在香港掛牌上市，集團聯合
創始人兼董事會執行主席梁建章於港交所雲敲鑼儀式表示，攜程成功登陸港交所，是公司發展
２２年以來的重要里程碑。
他指出，２００３年公司在美國納斯達克上市，今天來到香港，開始下一階段增長的新篇章
，未來會繼續加強集團品牌建設，通過不斷創新引領行業發展，會繼續創造更大價值來回報投資
者，回饋社會。
攜程集團今早高開２８１元，較招股價２６８元高４﹒８５％，現價報２７８﹒２元，較招
股價高３﹒８１％。（ｃｗ）
|財經熱話16/04/2021
《股市一周》港股多次挑戰二萬九仍未能企穩 本周升270點
|中國故事16/04/2021
《神州經脈》首季GDP創紀錄惟遜預期 滬綜指收升但錄兩周連跌
|財經熱話16/04/2021
【吉利開車】消息利好落鑊上廿天線 聶振邦:交投急增或有力再上
|FOCUS16/04/2021
【FOCUS】需求側加速撐GDP 慎防物價「小碎步」上漲
|中國故事16/04/2021
中國首季GDP增18.3%破紀錄 惟遜預期環比放緩
|樓市「胡」言16/04/2021
點解買樓都會犯法?
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰