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19/04/2021 09:40

【攜程上市】攜程：未來會繼續加強集團品牌建設，引領行業發展

　　《經濟通通訊社１９日專訊》攜程集團（０９９６１）今日正式在香港掛牌上市，集團聯合
創始人兼董事會執行主席梁建章於港交所雲敲鑼儀式表示，攜程成功登陸港交所，是公司發展
２２年以來的重要里程碑。
　　他指出，２００３年公司在美國納斯達克上市，今天來到香港，開始下一階段增長的新篇章
，未來會繼續加強集團品牌建設，通過不斷創新引領行業發展，會繼續創造更大價值來回報投資
者，回饋社會。
　　攜程集團今早高開２８１元，較招股價２６８元高４﹒８５％，現價報２７８﹒２元，較招
股價高３﹒８１％。（ｃｗ）

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