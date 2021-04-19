《經濟通通訊社１９日專訊》華融證券今日通過官方微信公眾號表示，按時完成了２０１８
年次級債券第一期（１８華融Ｃ１）債券的兌付及摘牌工作；目前公司各項債券均按期足額兌付
兌息，未發生違約情況。
「１８華融Ｃ１」發行金額為２５億元人民幣，期限３年，到期日為４月１８日，適逢周末
順延至４月１９日（今日）兌付。（ｃｌ）
19/04/2021 14:30
【債務風險】華融證券：按時完成２５億人幣「１８華融Ｃ１」兌付
《經濟通通訊社１９日專訊》華融證券今日通過官方微信公眾號表示，按時完成了２０１８
年次級債券第一期（１８華融Ｃ１）債券的兌付及摘牌工作；目前公司各項債券均按期足額兌付
兌息，未發生違約情況。
「１８華融Ｃ１」發行金額為２５億元人民幣，期限３年，到期日為４月１８日，適逢周末
順延至４月１９日（今日）兌付。（ｃｌ）
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