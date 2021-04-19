【夜期時段】即月期指報２８９６０點，跌６０點，低水１４６點

《經濟通通訊社１９日專訊》即月期指在夜期時段開市報２９００８點，跌１２點，低水

９８點，最新報２８９６０點，跌６０點，低水１４６點，合約成交８５６張。

即月國指期貨在夜期時段開市報１１０３８點，跌１１點，低水５５點，最新報１１０２０

點，跌２９點，低水７３點，合約成交１０８５張。

