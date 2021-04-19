【新冠疫苗】黃傑龍：港府或准許食肆員工自行申報不適合接種疫苗

《經濟通通訊社１９日專訊》港府計劃以「疫苗氣泡」為基礎放寬食肆防疫措施，若員工或

顧客接種疫苗，可逐步放寬措施。稻苗學會會長黃傑龍今日在電台節目上表示，上周與政府見面

時，當局有提及豁免接種疫苗的做法，估計政府正考慮用自我申報的方式，例如若員工申報健康

狀況不適合打針，可以用檢測代替打針。

黃傑龍稱，現時只有１０％員工打針，他亦問過飲食業同行，發現大家的比例都差不多。



＊政府將提供應用程式判辨食客有否打針＊



他又指，政府透露會製作新的應用程式，餐廳可以準備手機掃瞄食客針卡的ＱＲｃｏｄｅ，

去判辨食客是否已接種疫苗，政府人員曾在會上示範，表明目標在４月底推行。若有人做假，責

任亦不在食肆。



＊強制使用「安心出行」有強人所難之嫌＊



他提到現時大約有一半客人用「安心出行」，一半客人「寫紙仔」；第一階段容許食肆延遲

兩小時營業時間，以飲食業界目前維持正常７成生意的情況下，不會有能力為了營業多兩小時，

而放棄一半生意。他形容有關做法有點強人所難，亦難以執行，而且「安心出行」對防疫追蹤並

非有明顯幫助。

他認為，「疫苗氣泡」的第二、三階段要求食客也要接種疫苗，是希望照顧已長期沒法經營

宴會的大型酒樓及食肆。他難以估計有多少食肆會遵從，若政府不放寬第一階段，相信極少食肆

會考慮。（ｃｌ）

