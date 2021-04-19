《經濟通通訊社１９日專訊》華廈置業（００２７８）預期，截至今年３月底止年度轉虧為
盈，錄得溢利３００萬元，去年同期錄得虧損４９００萬元。
該集團指，轉虧為盈主要由於集團及其聯營公司投資物業之重估公平值虧損總額與２０２０
年度相比大幅縮減；２０２１年度因人民幣升值而獲得匯兌收益，惟租賃和利息收入均減少且沒
有來自因出售物業而獲得之已變現利潤。
該集團預期於今年６月下旬刊發業績公告。（ｈｙ）
19/04/2021 16:49
【企業盈喜】華廈置業（００２７８）料全年轉虧為盈賺３００萬元
《經濟通通訊社１９日專訊》華廈置業（００２７８）預期，截至今年３月底止年度轉虧為
盈，錄得溢利３００萬元，去年同期錄得虧損４９００萬元。
該集團指，轉虧為盈主要由於集團及其聯營公司投資物業之重估公平值虧損總額與２０２０
年度相比大幅縮減；２０２１年度因人民幣升值而獲得匯兌收益，惟租賃和利息收入均減少且沒
有來自因出售物業而獲得之已變現利潤。
該集團預期於今年６月下旬刊發業績公告。（ｈｙ）
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