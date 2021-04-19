  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

19/04/2021 10:00

《宏觀論勢－李依萊》風險資產市場穩固，Ａ股牛市不變

　　《宏觀論勢》踏入第二季，市場仍持續波動。即使歐洲實施新一輪封城措施來應對疫情升溫
，但債券市場出現拋售的情況仍然是焦點，同時在股票市場，估值高的增長型股份（例如科技股
）亦因債息上升而影響甚大。
　　即使如此，全球經濟復甦的趨勢仍然存在，尤其是今年經濟重開，企業盈利有望明顯反彈。
大型經濟體系的社會活躍情況，雖然未回復至疫情前的水平，不過隨著疫苗推出，活躍程度勢將
慢慢好轉。
　　在未來幾周，市場焦點將落在美國總統拜登新公布的基礎建設計劃上，該計劃為期八年，涉
資２﹒３萬億美元。拜登政府希望透過增加企業稅來支付相關開支，企業稅由原來２１％將提高
至２８％。另外，市場亦預料有關照顧補助、教育及育兒的額外資助方案將於本月下旬公布，這
些強勁的刺激經濟措施將於今年稍後時間奠定基礎。
　　股票市場方面，預期債息上升未會影響疫情過後的長期牛市，惟短期波動或會持續，特別在
基數效應影響下，通脹憂慮將於年中加深。不過由於技術創新及人口變化導致結構性改革，將壓
抑通脹上揚的情況，因此通脹升溫只會是過渡性。而債息雖然向上，但抽升的情況在短期內將不
會出現。

＊主要央行維持鴿派＊

　　美國聯儲局高層持續淡化通脹升溫的憂慮，並重申支持經濟。聯儲局主席鮑威爾早前強調，
只會在經濟「全面或完全」復甦後，央行才開始撤回對經濟的支援。而歐央行亦已承諾推出１﹒
８５萬億歐元的總緊急抗疫買債計劃（ＰＥＰＰ），預先購債方案將提振經濟，並壓抑息率上揚

　　另外，實際利率（即是名義利率扣除通脹）仍會保持低企，今年內美國十年期實際利率很大
機會維持負數。鑑於股票的收益率仍遠高於實際收益率，因此股票市場會相對地繼續吸引。從歷
史數據上看，撇除經濟出現危機的年份，若年初股票的收益率與實際收益率之間的利差越高，隨
後１２個月的股市表現相對債市亦會越好。
　　在經濟復甦初期，能源、商品、工業及金融類等周期性股份，往往較能受惠經濟好轉及債息
上升，而事實上，自二月初起，這些股票的表現亦跑贏大市。

＊Ａ股結構性的牛市不變＊

　　最近中國科技及白酒股調整，拖累Ａ股表現，投資者不禁提出疑問：中國股市是否見頂？隨
著當局尋求貨幣政策正常化，加上部分被嚴重超買股份，亦因重新適應政策而出現調整，Ａ股市
場短期或會波動，但也無損結構性的牛市，主要原因有以下三點：

一、中國經濟基本面樂觀，今年經濟將穩固復甦；
二、全國人民代表大會表明會精準地將貨幣政策正常化；
三，股票市場目前並未處於泡沫水平，強勁的經濟復甦令企業前景正面。

　　牛市的上漲空間，將由高增長股份，擴闊至估值較為吸引的周期性股份身上。
　　整體來說，疫苗有利經濟復甦，加上主要央行及聯儲局將延續寬鬆刺激經濟政策，風險資產
市場將會長遠受惠。《新加坡銀行投資策略主管　李依萊》

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話16/04/2021
《股市一周》港股多次挑戰二萬九仍未能企穩　本周升270點
中國故事16/04/2021
《神州經脈》首季GDP創紀錄惟遜預期　滬綜指收升但錄兩周連跌
財經熱話16/04/2021
【吉利開車】消息利好落鑊上廿天線　聶振邦:交投急增或有力再上
FOCUS16/04/2021
【FOCUS】需求側加速撐GDP　慎防物價「小碎步」上漲
中國故事16/04/2021
中國首季GDP增18.3%破紀錄　惟遜預期環比放緩
樓市「胡」言16/04/2021
點解買樓都會犯法?
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【得獎名單】【etnet Bonus 賞你】【KAKAO FRIENDS . New Town Plaza藝術館】折疊防水環保袋

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金