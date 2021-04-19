《宏觀論勢－李依萊》風險資產市場穩固，Ａ股牛市不變

《宏觀論勢》踏入第二季，市場仍持續波動。即使歐洲實施新一輪封城措施來應對疫情升溫

，但債券市場出現拋售的情況仍然是焦點，同時在股票市場，估值高的增長型股份（例如科技股

）亦因債息上升而影響甚大。

即使如此，全球經濟復甦的趨勢仍然存在，尤其是今年經濟重開，企業盈利有望明顯反彈。

大型經濟體系的社會活躍情況，雖然未回復至疫情前的水平，不過隨著疫苗推出，活躍程度勢將

慢慢好轉。

在未來幾周，市場焦點將落在美國總統拜登新公布的基礎建設計劃上，該計劃為期八年，涉

資２﹒３萬億美元。拜登政府希望透過增加企業稅來支付相關開支，企業稅由原來２１％將提高

至２８％。另外，市場亦預料有關照顧補助、教育及育兒的額外資助方案將於本月下旬公布，這

些強勁的刺激經濟措施將於今年稍後時間奠定基礎。

股票市場方面，預期債息上升未會影響疫情過後的長期牛市，惟短期波動或會持續，特別在

基數效應影響下，通脹憂慮將於年中加深。不過由於技術創新及人口變化導致結構性改革，將壓

抑通脹上揚的情況，因此通脹升溫只會是過渡性。而債息雖然向上，但抽升的情況在短期內將不

會出現。



＊主要央行維持鴿派＊



美國聯儲局高層持續淡化通脹升溫的憂慮，並重申支持經濟。聯儲局主席鮑威爾早前強調，

只會在經濟「全面或完全」復甦後，央行才開始撤回對經濟的支援。而歐央行亦已承諾推出１﹒

８５萬億歐元的總緊急抗疫買債計劃（ＰＥＰＰ），預先購債方案將提振經濟，並壓抑息率上揚

。

另外，實際利率（即是名義利率扣除通脹）仍會保持低企，今年內美國十年期實際利率很大

機會維持負數。鑑於股票的收益率仍遠高於實際收益率，因此股票市場會相對地繼續吸引。從歷

史數據上看，撇除經濟出現危機的年份，若年初股票的收益率與實際收益率之間的利差越高，隨

後１２個月的股市表現相對債市亦會越好。

在經濟復甦初期，能源、商品、工業及金融類等周期性股份，往往較能受惠經濟好轉及債息

上升，而事實上，自二月初起，這些股票的表現亦跑贏大市。



＊Ａ股結構性的牛市不變＊



最近中國科技及白酒股調整，拖累Ａ股表現，投資者不禁提出疑問：中國股市是否見頂？隨

著當局尋求貨幣政策正常化，加上部分被嚴重超買股份，亦因重新適應政策而出現調整，Ａ股市

場短期或會波動，但也無損結構性的牛市，主要原因有以下三點：



一、中國經濟基本面樂觀，今年經濟將穩固復甦；

二、全國人民代表大會表明會精準地將貨幣政策正常化；

三，股票市場目前並未處於泡沫水平，強勁的經濟復甦令企業前景正面。



牛市的上漲空間，將由高增長股份，擴闊至估值較為吸引的周期性股份身上。

整體來說，疫苗有利經濟復甦，加上主要央行及聯儲局將延續寬鬆刺激經濟政策，風險資產

市場將會長遠受惠。《新加坡銀行投資策略主管 李依萊》

