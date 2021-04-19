《豐碩成果－盧穗欣》美股表現良好，增長型股份重拾升勢

《豐碩成果》上周歐美股市普遍造好，當中美股表現尤其突出，美國長期國債孳息率升勢有

所放緩，加上美國總統拜登推出耗支龐大的基礎設施計劃，都有利美股投資氣氛。港股方面亦因

債息升勢放慢令科技股走勢回勇，而亞洲國家疫情有惡化跡象，增長型科技股重拾升勢，各大藍

籌公司即將公布業績，估計去年低基數效應將令業績錄得顯注增長。



＊美國國債孳息升勢放緩＊



美國總統拜登最終於上月３１日公布規模約達２萬億美元的基建計劃，雖然計劃同時建議提

高企業利得稅率，但無阻市場較樂觀的氣氛。而上月中美國聯儲局公布議息結果，聯邦基金利率

一如預期維持介乎０至０﹒２５厘，並繼續每月買入最少８００億美元美債和４００億美元按揭

證券，直至在達到就業和通脹目標方面，取得「顯著的進一步進展」。美聯儲重申量化寬鬆政策

暫時不變，美國１０年期國債孳息升勢放緩，亦是股票市場造好的主因。



＊企業業績現增長＊



量化寬鬆政策提前結束憂慮減輕，令市場焦點轉移至企業首季業績消息。而一如我們早前提

及，受惠去年同期基數較低及經濟逐漸重啟，帶動亞洲區內出口經濟普遍出現強勁按年增長，首

季企業業績普遍錄得升幅，當中以復甦類股票如消費類、工業製造、能源類企業表現突出。



＊「壞帳銀行」事件暫見明朗化＊



較早前中國最大的「壞帳銀行」爆發債務危機，市場擔心一旦違約出現，可能拖累數百間金

融機構陷入財困，其公司債券遭拋售，令中國債券市場顯注波動。及至上星期末，中國監管機構

正準備聯同大型金融機構支持該公司，並表示目前公司營運正常，資金流動性充裕，債券價格隨

即反彈，我們認為事件暫時未構成債券市場的系統性風險，而交易亦比上周明顯改善，我們相信

中國監管機構會悉力支持該公司渡過財務難關，市場正密切留意其業績公布，唯整體債券市場氣

氛已逐步回穩。《東亞聯豐投資董事總經理 盧穗欣》

